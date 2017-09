Victoria Beckham už svoje zmenšené prsia neskrýva: Takto vyzerá bez silikónov

Módna ikona za posledné roky zmenila objem hrudníka hneď niekoľkokrát. Nakoniec sa rozhodla pre absolútnu prirodzenosť, no vzhľad svojho poprsia bez implantátov dlho tajila. Dnes sa už neskrýva...

Bývala členka skupiny "Spice Girls" a uznávaná módna návrhárka dnes určuje trendy, no kedysi bola ich otrokom. Rovnako ako množstvo iných známych žien si nechala zväčšiť poprsie a špekuluje sa aj o ďalších plastických operáciách. Dnes verejne priznáva svoj omyl a propaguje prirodzenosť.

Ubrala nielen z mejkapu, ale aj z objemu svojho hrudníka. Victoria mala pôvodne klasické „dvojky“, no nechala si ich zväčšiť až na veľkosť štyri. S takýmto bujným hrudníkom dlho nevydržala a o niekoľko rokov si ho dala zmenšiť na „trojky“.

Po narodení dcérky Harper sa Vicky rozhodla pre radikálny krok a nechala si prsné implantáty vybrať úplne.

Dnes už Vicky svoj minimalistický hrudník neskrýva.

Módna ikona verejne priznala, že utrpenie spojené s plastickými operáciami pŕs bolo zbytočné a vyzýva ženy, aby si zväčšenie poprsia dobre zvážili: „Roky som verila tomu, že moje rozhodnutie bolo správne. No to som si len nahovárala, bola to známka mojej neistoty. Časom som si uvedomila, že som sa tak nerozhodla kvôli sebe, ale hlavne kvôli okoliu. A práve to je veľká chyba.“

Návrat k prirodzenosti oceňuje aj Victoriin manžel David a my s ním súhlasíme.

Viac foto premien dekoltu módnej ikony nájdete v galérii.

autor: jg