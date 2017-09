Baby, to vážne? Naše instragramové princezné urobia reklamu hádam všetkému, ale TOTO!

Aká reklama to bude nabudúce? No asi dostali dosť zaplatené! Autor: Instagram,com

Instagram je populárny aj na Slovensku, pár dievčat si z toho urobilo dokonca biznis. Naše instagramové princezné v tom nie sú pozadu a reklamu urobia asi všetkému! No pozrite sa sami!

Ách jáj...že instagram je jednou z najpoužívanejších aplikácií je známe asi každému, už aj to, že niektoré účty s tisíckami sledovateľov si z toho urobili slušný biznis. Na jednom príspevku si vedia zarobiť niekoľko stoviek eur a čím viac sledovateľov máte, tým väčšia je vaša "výplata". V tomto nezaostávajú ani naše instagramové princezné. To, že robia reklamu asi všetkému už dávno vieme, ale TOTO by sme fakt nečakali! Koľko im museli zaplatiť?

Zuzana Plačková

Áno, ženy môžu mať problémy so zápalom močových ciest, no či to Zuzka urobila len pre dobro jej sledovateliek a chcela im touto cestou poradiť, to nevieme. No ak by to bola reklama, tak slušne zaplatená!

Foto: instagram.com/queen.plackova

Silvia Kucherenko

Našou ďalšou instagramovou maniačkou je Silvia, tá nám na instagrame "poradila" s kozmetikou, beauty salónmi či kde si máme dať nadpojiť vlasy. Tento typ reklamy by však čakal na jej profile asi málokto! No môžeme len dúfať, že jej v hoteli chutilo, ako napísala na sociálnej sieti.

Foto: instagram.com/official_silviakucherenko

Viac foto nájdete v našej galérii.

