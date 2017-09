Život moderátora, to nie je len sex, drogy a alkohol, tvrdí Sajfa. Čo ho na moderovaní ničí najviac?

Sajfa sa v EMME stal členom hviezdnej redakcie a toto je jeho prvý príspevok. Máte sa na čo tešiť, varuje moderátor

Ak si myslíte, že život moderátora je jednoduchý, skúste si takú hodinku posedieť s Danom Nekonečným. Jeho energia vás tak prevalcuje, že po šesťdesiatich minútach už ani neviete, ako sa voláte, a na hlave máte neslýchané- nevídané štýlové sombrero. A ani neviete prečo vlastne.

Môj deň sa tieto týždne začína pravidelne o 5:00 a z času na čas nahovorím na skoré vstávanie do rádia aj našu Molly. Tá to však po príchode do rádia o 5:31 zabalí a okamžite zalomí späť do horizontálnej polohy.

Život moderátora na Slovensku nie je len sex, drogy a alkohol, ale aj povinnosti. Veľmi prosté, na ktoré si medzi sexom a alkoholom rád nájdem čas. Napríklad som riešil v rámci dňa aj to, kde môžem zohnať takéto vrecká do vysávača. Vysávanie (hlavne vtedy, keď to nemusím robiť ja) ma veľmi upokojuje. Nakoniec všetko vyriešil internet a vrecká dorazili hneď na druhý deň.

Na moju manželku Veroniku som nesmierne hrdý. Pri mne ozaj rastie do krásy. Či to som vlastne ja, čo rastie do krásy pri nej: Ona to totiž nepotrebuje. Rozbehla vlastný projekt Talkshow Sitdown Stories a úspešne som v horúcom hosťovskom kresle sedel aj ja. Zvládol som paľbu jej nekompromisných otázok.

Treba k tejto fotke nejaký slovný komentár? Netreba. Milujem tie chvíle, keď sme večer už len my dvaja. Po celom dni je pre mňa tento pohľad tá najvytúženejšia odmena.

autor: Redakcia