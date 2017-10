Túto modernú chatu v horách Nového Zélandu si zamilujete: Divočina a štýl v jednom

Neďaleko mestečka Puhoi na severe Nového Zélandu, len pár desiatok kilometrov od veľkomesta Auckland, sa v korunách vysokých stromov ukrýva krásna, moderná chalúpka, ktorej dizajn má na svedomí šikovné štúdio LTD Architectural Design Studio. Na fasádu domu bolo použité miestne cyprusové drevo a na strechu pozinkovaný vlnitý plech. Pôsobivým prvkom na prednej terase je betónový, otvorený kozub a dve, do podlahy zapustené vane ako stvorené na relax pri sviečkach. Tie sa dajú v prípade, že nie sú potrebné, ukryť pod drevenú plochu zrovnanú s terasou, a dokonca je z nich možné vytvoriť aj jedálenský stôl so sedením.

Z terasy vedú veľké, otváracie okenné tabule priamo do spoločenskej zóny chaty, kde sa prepája obývačka, jedáleň, kuchyňa a netradične aj detská herňa s priestorom na spanie. Schody lemované veľkou knižnicou potom vedú do veľkej, intímnejšej časti domu, kde sídli hlavná spálňa. Tá je na galérii (spoza postele vidno priamo dole do obývačky), má nie len veľké okná na obvodovej priečke, ale aj strešné okná priamo nad posteľou ukotvenou zo šikmého stopu. Pôsobivé, čo poviete?

Autor: Mária Ambrozová