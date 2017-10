Čo sa stane s ikonickou vilou Hugha Hefnera teraz, keď kráľ Playboya zomrel?...

>>> Pozrite si excentrický interiér i exteriér vily priamo TU <<<

Celým svetom pred pár dňami otriasla správa, že ten najznámejší zvodca a magnát štipľavých obrázkov, Hugh Hefner zomrel vo veku 91 rokov. Za vysoké číslo sám vďačil vlastnému životnému štýlu a tým bolo zrejme heslo "sex, drogy a rock n´roll". Sympatický deväťdesiatnik si užíval až do poslednej chvíle nie len prítomnosť krásnych dievčat (aj o 60 rokov mladšej manželky), ale aj svoju luxusnú vilu, Playboy vilu. Vedeli ste však, že tá Hefnerovi vlastne nikdy skutočne nepatrila?

Vilu už pred 45 rokmi kúpila spoločnosť Playboy za jeden milión dolárov, 1860 m2 bolo však minulý rok predaných za neuveriteľných 100 miliónov $, pričom pôvodne bola jej cena stanovená takmer o polovicu vyššia. Novým majiteľom sa stal sused vily, Daren Metropoulos, riaditeľ spoločnosti Mtropoulos & Co., ktorá má pod sebou desiatky známych značiek gastro dobrôt. Hefner do zmluvy však zahrnul položku, že v nehnuteľnosti môže dožiť, hoci ho to stálo 1 milión $ ročne. Nový majiteľ priznal, že sa cíti poctený tým, že je vlastníkom takéhoto "kusu histórie", no v budúcnosti plánuje vilu prepojiť s vedľajším pozemkom, ktorý vlastí, pridať ďalšie dve blízke stavby a užívať si ich luxus keď príde čas jeho vytúženého oddychu.

Autor: Mária Ambrozová