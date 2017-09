Hviezda seriálu Teória veľkého tresku: Herec ukázal krásne bývanie aj pôvabnú manželku

>>> Nezabudnite nakuknúť do našej FOTOGALÉRIE, kde nájdete viac <<<

Herec Kunal Nayyar je známy vďaka postave plachého astrofyzika Rajesha Koothrappaliho v sitcome, ktorý sa veľkej obľube dikvákov teší už dlhých 10 rokov a práve odštartoval svoju 11 sériu, Teória veľkého tresku. Okrem toho Nayyar na svojom konte dychberúcu divadelnú či filmovú kariéru nemá. Narodil sa v Londýne, väčšinu svojho života strávil v Indii a až po maturite sa presťahoval do Ameriky. Svoj hlas prepožičal pár animovaným postavičkám vo filmoch Trollovia alebo v Dobe ľadovej. Spolu so svojou manželkou, krásnou dizajnérkou Nehou Kapur si zariadili bývanie v losangelskej časti Nichols Canyon a na návštevu pozvali najznámejší magazín o bývaní, Architectural Digest, vďaka ktorému s nim môžeme nahliadnuť aj my.

Len mesiac po svadbe (sedemdňovej ceremónii doma v Indii), v roku 2011, keď sa sem mladomanželia presťahovali, bol herec podľa vlastných slov skutočne nadšený z toho, že má možnosť zariadiť si týchto viac než 460 m2 haciendy ako svoje vysnívané bývanie. Na pomoc si pár privolal renomovanú odborníčku na dizajn, Lory Johansson, ktorá páru hľadajúcemu to pravé orechové viac než rok pred svadbou, s radosťou pomohla.

Neha, ktorá dnes sama pracuje ako dizajnérka, hoci v módnom priemysle, a je bývalou Miss India, presne vedela, čo chce, hoci sa do domu prisťahovali len s dvoma kusmi "nábytku" - sedačkou a televízorom a po ďalších dlhých 6 mesiacov zariadenie nemali. S Kunalom a Lory sa dokonale zhodli pri všetkých drobnostiach a dnes si užívajú domov, ktorý je plný pôvodných prvkov, ktoré tvoria atmosféru tejto haciendy v španielskom štýle, kvalitných materiálov, dizajnérskych kúskov i umeleckých diel.

