Renovácia v Bielom dome je hotová: Neboli to žiadne kozmetické úpravy, ale veľký rachot!

Donald Trump je jednoznačne najkontroverznejšou postavičkou súčasnej svetovej politiky. Na čele jednej z najsilnejších ekonomík sveta sa stretáva doposiaľ viac s kritikou než pochvalou svojho "vládnutia" a často sa môže zdať, že skúsený biznismen na realitnom trhu, si pomýlil USA s jedným zo svojich projektov.

Strávili by ste noc v dome, kde vyrastal Donald Trump? Za jednu noc zaplatíte mesačnou mzdou

Ešte počas prezidentovania Baracka Obamu, bola schválená veľká renovácia Bieleho domu, a to hneď za 3,4 milióna $. Nejedná sa však len o kozmetické úpravy, ale o poriadnu rekonštrukciu, ktorá zahŕňa nové kúrenie, ventiláciu, klimatizáciu, obnova IT systému, tzv. Navy Mess kuchyňu pri veľkej jedálni, veľké zmeny vo vestibule západného krídla a množstvo ďalších, menších úprav.

Prezident v ťažkostiach? Donald Trump sa zbavuje úžasného sídla za 28 miliónov dolárov!

Samotnú slávnu Oválnu pracovňu si Trump zmenil už pár dní po nastúpení do funkcie, vpustil do nej množstvo svojej milovanej zlatej farby a vymenil niekoľko umeleckých diel. Počas augusta, kedy sa veľké rekonštrukcie v Bielom dome odohrávali (a všetko bolo hotové za neuveriteľné dva týždne), býval prezident neďaleko New Yorku, v Bedminsterskom New Jersey Golf Club, ktorý mu samozrejme patrí.

Kráska z Barbadosu má nové hniezdočko: Rihanna kúpila dom za 6,8 milióna $

Kučeravá ryšavka, ktorú si pamätáte zo seriálu Pohotovosť: Alex Kingston prenajíma krásnu vilu v Hollywoode

Autor: Mária Ambrozová