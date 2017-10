Drevené nástenné hodiny: Nový trend, ktorý si zvládnete doma vyrobiť aj sami!

Aj vy ste si už zvykli, že doma na nástenné hodiny pozriete len málokedy a radšej hľadáte aktuálny čas na obrazovke svojho telefónu, tabletu či noteboou? Naša dnešná FOTOGALÉRIA vás presvedčí o tom, že tento často zanedbávaný bytový doplnok plní nie len svoju praktickú funkciu, ale môže sa stať skutočným pokladom interiéru a jeho dizajnu.

Máte radšej masív, recyklované kúsky, geometriu alebo abstrakciu? Keď dizajnéri popustia uzdu fantázii, vznikajú jedinečné kúsky. Drevo je materiálom, ktorý sa jednoznačne hodí do ktoréhokoľvek interiéru, či už v ňom vládne retro štýl, moderný minimalizmus, Škandinávia alebo art deco. Šikovnému stolárovi stačí ukázať trošku inšpirácie a originálne nástenné hodiny sú na svete alebo dokonca môžete ich výrobu nechať na víkendový projekt vás samotných. Svoju ideu najprv hoďte na papier, potom si zožeňte všetko potrebné náradie a pusťte sa do práce. Pomôcť vám môže napríklad listová píla, vypaľovačka do dreva alebo rôzne odtiene moridiel. Inšpirujte sa v našej fotogalérii.

Autor: Mária Ambrozová