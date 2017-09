Prichádza obdobie ideálne pre vlnu: Huňatá deka zahreje telo aj dušu

Vlnené bytové doplnky sa dostávajú do ponúk veľkých obchodných domov každú jeseň a zimu, kedy túžime svoj domov zútulniť a každému hosťovi i samému sebe ponúknuť dokonalé pohodlie a teplo. Nebude tomu inak ani nadchádzajúcu sezónu a my na sedačku pohodíme svoju obľúbenú huňatú deku, na chladnú podlahu rozložíme koberce a pridáme aj nejaký ten vankúš či štýlový vlnený doplnok na stenu. Vlna má okrem estetických vlastností aj množstvo ďalších:

termoizolačné vlastnosti,

antibakteriálne vlastnosti,

vlna neelektrizuje,

neabsorbuje pachy,

nekrčí sa.

Medzi tie negatívnejšie vlastnosti však patrí najmä to, že vlna sa ťažšie čistí a veľmi dlho schne. Preto ak máte doma napríklad vlnenú deku, doprajte jej kúpeľ v nižšej teplote len v prípade najvyššej potreby, vyperte ju ručne a sušte natiahnutú na rovnú plochu.

Ale čo je na vlnených bytových doplnkoch to najlepšie? No predsa to, že nejedny šikovné rúčky (či už vaše alebo vo vašom okolí) si túto teplučkú nádheru dokážu vytvoriť doma. Tak nech vám nikdy nie je zima priatelia!

Autor: Mária Ambrozová