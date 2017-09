VIDEO: Krásnu jesennú dekoráciu si podľa tohto návodu zvládnete vyrobiť doma aj vy!

Jeseň je už tu a s ňou aj čas zaodieť náš domov do jej krásnych farieb. Je úplne jedno, či zvolíte klasickú kombináciu zemitej hnedej, odtieňov oranžových, červenú a žltú alebo pôjdete na to moderne a siahnete po čiernej, bielej alebo odvážnej zlatej, striebornej či medenej. Práve tú modernejšiu verziu vám dnes predstavíme vo veľmi jednoduchom, no zato efektnom DIY (urob si sám) projektíku šikovnej blogerky THE THINGS SHE MADE. Vyrobte si za pár minút štýlovú, tekvicovú vázu.

>>> Všetko, čo budete potrebovať a ako postupovať sa dozviete vo videu pod článkom <<<

Zdroj: youtube.com/TheThingsSheMakes

Autor: Mária Ambrozová