Kupujte ostražito: Nenechajte výber nehnuteľnosti na náhodu! (3. časť)

Byt v novostavbe

Ak plánujete investovať do bytu v pripravovanej novostavbe, vypýtajte si referencie, či firma už niekedy v minulosti investovala do stavieb podobného charakteru. Presne si dohodnite podmienky, čo všetko zahŕňa developér do výslednej ceny bytu. Ak sa s vami rozpráva o hotovom byte, odovzdať by vám mal byt s podlahou, dokončenou elektroinštaláciou, kúpeľňou, vymaľovaný základným bielym náterom, kuchyňa spravidla nie je v cene. Ak vám ponúka holobyt, zvyčajne má ukončené iba rozvody, priečky, vykurovanie, potery a omietky. Neodporúčame vám vyplatiť developérovi vopred viac ako 10 percent z ceny bytu.

Ak developér žiada ďalšiu platbu, plaťte až po možnosti kúpy rozostavaného bytu. Žiadajte termíny a sankcie za nedodržanie termínu odovzdania bytu. Za zmienku stoja záručné lehoty, slušný developér sa o svoj projekt stará dlhšie, ako mu káže zákon. Známe sú projekty, kde aj po piatich rokoch robia opravy zdarma. Koľko má byt štvorcových metrov, je údaj, ktorý v každej ponuke nájdete hneď na začiatku. Vyššie číslo však vždy nemusí znamenať komfortnejšie bývanie.

Zásadné sú tiež dispozície nehnuteľnosti. Ak developér chce na malý pozemok vtesnať čo najviac bytov, izby môžu byť úzke a dlhé a tie sa zle zariaďujú. Všeobecne platí, že čím viac má byt z fasády domu, tým lepšie pre jeho majiteľa. Zaisťuje to totiž lepší prístup svetla a vzduchu aj lepšie prispôsobenie bytu rôznym etapám života rodiny. V projekte si pozrite, či je v byte dostatok miesta na skrine, alebo či sa do otvorenej spoločenskej miestnosti zmestí kuchynská linka a jedálenský kút. Ak vám to nie je jasné, overená metóda je po pôdoryse bytu posúvať vystrihnuté papierové štvorce veľkosti nábytku.

Autor: Adela Motyková, odborná spolupráca Michaela Mosná, Directreal