Pozemok na celý život: Pri jeho výbere si určite hlavné priority (2. časť)

Inžinierske siete prechádzajúce priamo pozemkom by zasa mohli stavbu zablokovať. Vysokonapäťové vedenie elektrickej energie alebo plynu ani nemusí byť na vašom pozemku, ak sa však nachádzate v ochrannom pásme energetických rozvodov, tak stavbu legálne nezrealizujete. Závisí to od mnohých faktorov, ale v prípade vysokého napätia to môže byť 10 až 35 metrov kolmo na os vedenia. V prípade zemného plynu to môže byť 4 až 200 metrov, podľa toho, o aký typ plynovodu ide. Prístup na pozemok je zvyčajne z obecnej komunikácie, ak je však jediná prístupová cesta cez pozemok iného majiteľa, treba to vyriešiť zmluvne a zaťažiť susedovu parcelu vecným bremenom.

Keď pozemok zvýši cenu stavby

Výber nevhodného pozemku vám môže stavbu domu značne predražiť. V porovnaní s pozemkom na rovine budete musieť na svahovitom teréne urobiť navyše náročné terénne úpravy a odviezť zeminu na skládku. Takisto zvýšenie základových pásov vo svahu predraží cenu základov. Ak je pozemok pod úrovňou cesty, bude nevyhnutné zvýšiť úroveň základov, aby dažďová vody z cesty nenatiekla do domu. Potôčik pri pozemku je fajn, ale počítajte s tým, že z potoka sa môže stať v okamihu rieka a poškodiť váš dom aj záhradu. Vysoká hladina spodnej vody zasa vyžaduje odvodnenie a drenáž základov. Správnou orientáciou pozemku vzhľadom na svetové strany môžete šetriť na vykurovaní. Ideálne je orientovať dlhšiu fasádu domu s väčším presklením na juh.

V zimných mesiacoch slnečný svit dokáže zvýšiť vnútornú teplotu domu až o štyri stupne Celzia. Inžinierske siete sme už spomínali, najdôležitejšia je prípojka elektriny, bez nej sa nezaobídete. Dostatok vody zabezpečí studňa, kanalizáciu zasa čistička odpadových vôd, čo tiež zvýši cenu stavby. Navyše, na čističku odpadových vôd potrebujete dodatočné povolenie od ministerstva životného prostredia. So žumpou nerátajte, pretože Európska únia tlačí na výstavbu kanalizácie. Doprajte si čas na výber pozemku, radšej dlhšie hľadať, ako riešiť desiatky problémov na tom nevhodnom. Uvedené faktory rozhodnú nielen o cene domu, ale aj o kvalite vášho budúceho bývania.

Autor: Adela Motyková