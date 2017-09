6 povrchov: Rady a tipy na čistenie, ktoré ste doteraz možno nepoznali!

Hovorí sa, že radosť z nových vecí trvá do prvej škvrny. Ak ju zvládnete odstrániť, potešenie sa značne predĺži. Zlou správou je, že takmer na každom materiáli sa dokážu škvrny nepekne zabývať. Lepšou je, že sa dajú správnym prístupom aj "vyzmizikovať".

Koberec

Veľmi exponovaná časť bytu. Musí prežiť takmer všetko. Existujú radikálne čistiace prostriedky, ale ak si nechcete zlikvidovať so špinou aj farbu, je na mieste zvoliť ako prvé šetrnejšiu metódu. Tou je sóda bikarbóna, ktorú rozprášime na fľaky od čaju a kávy. Najlepšie okamžite po rozliatí. Malo by to stačiť.

Koža

Ak ste investovali do kvalitnej koženej sedačky, nemusíte sa obávať, že na nej len tak niečo zanechá fľak. Ak predsa, často stačí jemné trenie obyčajnou navlhčenou handričkou. Prípadne na mastnejšie nepríjemnosti môžete použiť slabý mydlový roztok. Vtedy koža prakticky dostane naspäť svoj starý vzhľad.

Látka

Obrus, alebo záves, či dokonca aj šaty si niekedy zvyknú odniesť poriadky fľak z červeného vína. Tu platí, že je vhodné okamžite zaliať nehodu vínom bielym. To by sa malo zneutralizovať a škvrna vybledne. Na dokonalé odstránenie potom už len stačí bežný saponát na riad, alebo prací prostriedok.

Dosky na krájanie

Kuchynské dosky neukazujeme síce návštevám, ale nie je dvakrát príjemné pripravovať dobrý obed na podklade, ktorý toho už na prvý pohľad veľa pamätá. Tu sa hodí pracovať s kokosovým olejom. Nielenže vynikajúco dezinfikuje, ale vie odstrániť aj problematické škvrny, ktoré vznikli z rôznych surovín.

Drevo

Ak ide o masív, je jednoducho najlepšie niekoľko milimetrov zbrúsiť a znovu nalakovať. Aj preto sú klasické parkety, alebo dubový stolík dobrou voľbou aj do bytov a domov s malými deťmi. Ide síce o drahšie vstupné náklady, ale pri vhodnom ošetrení vydržia dlhodobo pekné. Malé fľaky je dokonca možné ošetriť jemným brúsnym papierom a prelakovať aj malú časť, bez potreby reparácie celej podlahy.

Mramor

Je veľmi odolný, ale zároveň porézny materiál, takže odstraňovanie škvŕn je o niečo zložitejšie ako pri iných druhov materiálov. Navyše pri používaní napríklad v kuchyni je takmer nemožné, aby sa zaobišiel bez znečistenia. Škvrny od kávy a čaju odstránite pôsobením soli a citróna. Horšie je to s mastnotou, ak sa neodstráni okamžite, hrozí trvalé poškodenie. Pri mramore teda majte vždy pripravenú po ruke handričku so saponátom.

Autor: Marcos