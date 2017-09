Najnovší trend: Kam so sedačkou? No predsa do kuchyne!

>>> Inšpirujte sa týmto trendom v našej fotogalérii <<<

Predstavte si komfortne riešené kuchynské sedenie. Žiadne stoličky pri jedálenskom stole, barové sedenie či lavice. Rovno sedačka či pohodlné kreslo, ktoré by ste si umiestnili hoci aj pred televízor. Najnovší trend, ktorý sa začal šíriť po svete je pohodlné, mäkkučké sedenie neďaleko vašej rúry na pečenie či pracovného ostrovčeka. Vieme si to predstaviť najmä v otvorených projektoch priestorov, kde je práve tento kus nábytku akýmsi nenúteným prepojením kuchyne a obývačky. Tu vzniká milý priestor v tradičnom interiéri známy ako "raňajkový kútik".

Má to však háčik

Hoci premiestnenie veľkej sedačky či pohodlných kresiel môže byť zaujímavým relaxom pri dlhých hodinách strávených varením, z praktického hľadiska je tu negatív viac než dosť. Všetko súvisí so samotným materiálom. V prvom rade treba myslieť na to, aby poťahy neboli príliš svetlé, najlepším riešením je dokonca látka s potlačou, pretože len takto ochránime priestor od zlého dojmu v podobe rôznych škvŕn a škvrniek z varenia či stolovania. Ďalej je to kuchynská "vôňa" napríklad nedeľných rezňov, ktorá sa do mäkkého materiálu dokáže zažrať na dlhé roky a nakoniec aj mastnota. S tou často v kuchyni bojujeme aj na relatívne ľahko čistiacich povrchoch, no zalepené vankúšiky či sedáky by asi pocit dokonalého pohodlia po hodinách vyvárania nepriniesli požadovaný efekt. Je teda otázne, či tento trend prepukne aj v slovenských kuchyniach. Naše gazdinky totižto milujú praktické a jednoduché riešenia, ktoré sú zároveň trendy.

Autor: Mária Ambrozová