Ako sa práčka zatúlala do kuchyne: Nemáte dostatok miesta v kúpeľni? Máme riešenie

Má to svoje úskalia

Práčka v kuchyni je obvykle voľbou pre tých, ktorí nemajú pre tento spotrebič v kúpeľni dosť miesta. Do kuchyne si jednoznačne vyberte práčku, ktorá sa plní spredu. Aj tu treba pri výbere miesta rátať s prívodom vody a s odtokom, preto je spravidla najvýhodnejšia pozícia pri umývadle.

Práčka v kuchyni môže pre mnohých znamenať "oštaru", pretože predsa len pranie môže byť pomerne hlučná činnosť. Odtok vody z práčky do kuchynského drezu je, ako sa vraví, z núdze cnosť. Pevné hadicové prípojky sú v kuchyni často pripojené priamo na sifón drezu a mali by byť samozrejmosťou pre všetky gazdinky, ktoré majú práčku v kuchyni. Odtokové hadice sú v skrinke pod drezom ľahko prístupné, ak sa k nim treba dostať, a nevidno ich, čo je výhoda z estetického hľadiska.

Ale aj výhody...

Tak napríklad: prídete domov z práce, a ako si budete užívať zaslúžený odpočinok, potrebujete ešte vybrať riad z umývačky, uvariť rodine večeru a vyprať bielizeň. Zabudovaním práčky do kuchyne sa môžete vyhnúť pobehovaniu medzi kúpeľňou a kuchyňou, pri ktorom hrozí riziko, že vám v nestráženom okamihu vykypí mlieko, rozvaria zemiaky alebo si vaše dieťa siahne na horúcu varnú dosku.

Ako je to s hlukom?

Ozývajú sa však aj názory, že práčka sa do kuchyne nehodí, pretože narobí zbytočný hluk. Nie je to ale celkom tak, pretože moderné práčky sú neporovnateľne tichšie ako ich predchodkyne a navyše je miera hlučnosti pri vstavaných spotrebičov ešte o niečo nižšia.

V podstate môžeme s pokojom konštatovať, že práčka v kuchyni nenarobí viac hluku než, povedzme, taký digestor. Navyše dá sa na to ísť aj tým spôsobom, že môžete zapnúť práčku spoločne s umývačkou.

Nebude rušiť interiér?

To závisí na tom, ako sa k jej umiestneniu postavíte. Práčka sa totiž dá ukryť do vstavanej skrinky rovnako ako napríklad chladnička alebo umývačka riadu. A záleží len na vás, či bude schovaná úplne, alebo bude do určitej miery pre okolitý svet viditeľná.

Ak je teda vaša kúpeľňa malá, kuchyňa relatívne veľká a s dobrými dispozičnými vlastnosťami a pre vašu práčku skrátka inde miesto nájsť nemôžete, nie je žiadny dôvod, aby ste ju neumiestnili do kuchyne. Nebude pôsobiť rušivo ani z estetického, ani z praktického hľadiska.

Autor: Natália