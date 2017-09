Na návšteve: Inšpirujte sa kúpeľňou mladého páru, ktorí stavil na prírodu a neľutuje

Presne takúto uvoľnenú a pohodovú atmosféru chcel vo svojej novej kúpeľni navodiť mladí pár. Nepozerali na kúpeľňu len ako na hygienickú miestnosť, ale rovnakou optikou ju vnímali ako miesto oddychu. To tu pociťujú všetkými zmyslami. Krásne ručne dlátom osekané masívne drevo v podobe nábytku a rámu zrkadla im prináša potešenie pre oči. Ich nos, pokožka a uši dostanú nádielku uvoľnenia pri obľúbenom kúpeli – sluchu ulahodí relaxačná hudba znejúca z vaňového zvukového systému a teplá voda s voňavými olejmi a penami urobí po vôli pokožke a čuchovým bunkám. Chýba už len chuť, ktorá si s blahodarným čajom či s dobrým vínom počas kúpeľa rovnako príde na svoje.

V rovnováhe

Aby drevo krásne vyznelo, nechala ho autorka kúpeľne Ľuba Matejková vyniknúť na bielom podklade. Ten navzdory súčasnému trendu veľkoplošných obkladov netradične tvoria obkladačky malého obdĺžnikového formátu. A má to svoje opodstatnenie. Domáci túžili po kúpeľni v provensalskom štýle, no zároveň si boli vedomí, že do bytu sa tento štýl so všetkým, čo k nemu patrí, nehodí.

Preto Ľuba siahla po prvkoch, ktoré spoločne lavírujú na pomedzí moderny a vidieka. Kým trendový minimalizmus zhmotňujú čisté línie a plochy sprchovej zásteny a vane, romantiku vidieka navodzuje masívne drevo a obklady ukončené ozdobnou listelou. Farebnú či materiálovú nadväznosť a spoločného menovateľa našli oba štýly v dlažbe, ktorá imituje drevo a betón.

Ing. Ľubomíra Matejková

autorka kúpeľne

www.kupelnekd.sk



"Vyriešenie pôvodnej dispozície tak, aby zdanlivo malá kúpeľňa bez okna pôsobila svetlo a veľkoryso, sa podarilo spojením priestoru vane a sprchovacieho kúta do jedného celku. Pomyselnou čerešničkou na torte je kúpeľňová skrinka, ktorá bola pre mňa tak trochu zahalená rúškom tajomstva až do jej inštalácie, pretože jej konečnú podobu spoločne dotiahli majitelia s Luciou Kováčovou z dielne Linea interiér."

Autor: Katka Šatanková