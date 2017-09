Na dovolenke bez cestovania: Exotika u vás doma vďaka štýlovým dekoráciám

Netreba hneď prerábať celý interiér do etno, orientálneho či toskánskeho štýlu. Výsledok by mohol pôsobiť v našich podmienkach rozpačito. Atmosféru exotiky alebo prímorského prostredia ľahko vyčaríte aj v modernom interiéri. Dokonca na neutrálnom jednoliatom pozadí krajšie vyniknú farebné akcenty a štruktúry. Vďační pomocníci sú pestré textílie so strapcami, vankúšiky, lampáše, pletené doplnky z morskej trávy a prvky zo starého dreva.

Pre každého iný

Pod exotickým štýlom sa ukrýva mnoho rôznych podôb. Patrí sem etno, orientálny, indonézsky, indický, arabský aj mexický štýl. Neexistuje preto jeden návod, ako si ho v interiéri naladiť. Riaďte sa intuíciou, vlastnými zážitkami a tým, čo sa vám na dovolenkách páči. Nejde o presné skopírovanie inej kultúry, len o ľahké navodenie atmosféry.

Ako na to?

vyskladajte si vlastnú kombináciu z doplnkov, ktoré vo vás vyvolávajú príjemné spomienky na chvíle plné pohody.

vytlačte si pár fotografií z dovoleniek, vložte ich do štýlových rámčekov a v nepravidelnej kompozícii zaveste na stenu.

ak vám to priestor dovolí, zadovážte si závesné kreslo alebo chaise longue (predĺženú pohovku) a vytvorte malý relaxačný kútik.

doprajte si cez leto pestrejšiu farebnosť ako v zimných mesiacoch, doplňte interiér o teplé tóny žltej, oranžovej, striedmejšie červenej

na vytvorenie exotickej atmosféry k nim pridajte výraznú modrú a čierno-bielu farebnosť, hodia sa sem aj cikcakové vzory.

prímorský štýl charakterizuje modro- biela kombinácia s prvkami červenej, ale aj odtiene tyrkysovej doplnené pieskovými tónmi prírodných materiálov.

v menšej miestnosti na akcenty ako veľké majáky a kotvy radšej zabudnite, pôsobili by rušivo až gýčovo. Ak sa takéhoto dominantného prvku vzdať nechcete, zvoľte len jeden.

Autor: Inéz Búci