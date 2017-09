Návrat zabudnutých: Príborníky a vitríny sú späť v plnej sile!

Dávno nie sú iba výsadou starých mám a ozdobou na chatách a chalupách. Ak patríte k priaznivcom správneho stolovania a snažíte sa pravidelne prestierať stôl aspoň raz do týždňa, oceníte ich aj vy. Príborník alebo vitrína vám túto činnosť spríjemnia a uľahčia.

O čo ide?

Pri slove príborník si v súčasnosti väčšina z nás predstaví vnútorné vybavenie zásuvky na kuchynskej linke. Toto pomenovanie však nosí aj skrinka, v ktorej sú uložené všetky potrebné riady a príbory na prestieranie. Obyčajne ide o nízky nábytok minimálne s jednou zásuvkou doplnenou uzavretými poličkami.

Často takúto skrinku dopĺňa aj vrchná časť – vitrína, určená na čajové súpravy, porcelán, vázy, misy, nápojové sklo alebo iný výnimočný riad. Všetko potrebné na prestieranie tak máte pekne systematicky poruke a nemusíte odbiehať do kuchyne. Vitríny sa dnes využívajú aj samostatne, bez príborníka, a nie vždy len pre potreby jedálne. Môžeme ich použiť do obývacej miestnosti, kde do nich uložíme knihy alebo zbierky, pri ktorých nechceme, aby na ne sadal prach.

Na rôznych miestach

Príborník alebo vitrínu zlaďte s miestnosťou, v ktorej sa nachádzajú. V prvom rade je to jedáleň. Umiestniť ich však môžete aj v rámci kuchynskej linky a často sa používajú aj na optické oddelenie jedálenskej časti prepojenej s obývacou miestnosťou. Celkový dizajn tak veľmi závisí od nábytku, ktorý už doma máte. Neviete si predstaviť tradičný príborník s vitrínou vo vašej modernej kuchyni alebo jedálni? S tým nemusíte mať starosti. Predajcovia sa prispôsobili dobe a v súčasnosti sú na trhu príborníky a vitríny, ktoré určite zapasujú aj do vašej domácnosti.

Po novom

Moderné príborníky sú zväčša nízke a čo najviac minimalistické, bez vrchnej časti s vitrínou. V mnohých prípadoch sa takýto príborník ani len nepodobá na ten z minulosti a vyzerá skôr ako jednoduchá skrinka. Hlavne preto sa dá oveľa ľahšie prepojiť s obývacou miestnosťou. Časť takéhoto príborníka môže byť aj presklená, vtedy si môžeme slobodne vybrať medzi čírym alebo matným sklom.

Číre sklo voľte v prípade, že za ním chcete mať niečo vystavené. V tomto prípade stavte aj na LED osvetlenie, ktoré ešte viac zvýrazní a podčiarkne predmety za sklom. Vrchnú časť príborníka využite na vystavenie váz, dekoračných či umeleckých predmetov. Nezabudnite na stolovú lampu s rozptýleným svetlom, ktoré podčiarkne príjemnú atmosféru pri stolovaní.

Na tradíciu sa nezabúda

Tradičnému príborníku určite nesmie chýbať časť s presklenou vitrínou. Aj vďaka nej v sebe spája praktickosť a eleganciu zároveň. Perfektne zapadá do rustikálneho, provensalského alebo vintage štýlu a vyvoláva príjemný pocit nostalgie. Pri jeho výrobe dominujú prírodné materiály a masívne drevo. Sklo vo vitríne je číre, keďže matné by úplne pokazilo celkový dojem.

Ak vyberáte príborník v rustikálnejšom štýle, nebojte sa ani výrazných kovových prvkov, ktorými môžu byť nielen úchytky, ale aj pánty, prípadne ozdobné kovové obruče na dvierkach. Jemnejšie sú vintage a provensalské príborníky, pre ktoré je charakteristická biela alebo iná pastelová farba. Vyznačujú sa aj ozdobnými úchytkami alebo vyrezávanými časťami. Ich výnimočnosť môžete ešte viac podčiarknuť tak, že do poličiek vitríny použijete obrúsky s čipkovaným okrajom.

Musíte ho mať

Ak máte modernú domácnosť, ale neviete spustiť oči z tradičných príborníkov, nemusíte hneď zúfať. Jeden takýto výnimočný kúsok si určite môžete dovoliť zakomponovať aj do modernejšieho štýlu a vytvoriť z neho vkusný starožitný solitér. Hoci príborníky nepatria k základnému nábytku v domácnosti, ich široká ponuka odzrkadľuje zvýšenú obľúbenosť. Tie naozaj výnimočné historické kúsky nájdete v bazároch a starožitníctvach.

Autor: Iveta Madigárová Čujdíková, Katka Šatanková