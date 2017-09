Škandinávske bývanie po slovensky: Poďte s nami na návštevu bývania Richarda a Lucie

>>> Pozrite si toto bývanie zblízka v našej FOTOGALÉRII <<<

Príjemné prekvapenie im pripravila aj obhliadka prezentačného bytu. Obaja z nej odchádzali spokojní a presvedčení, že našli nový domov. Dispozícia rozdelená na dve časti – otvorenú spoločenskú a nočnú – im maximálne vyhovovala.

V štýle Škandinávie

Pri vstupe do bytu s rozlohou 69 štvorcových metrov sa ocitli vo veľkorysej chodbe, z ktorej sa otvára spoločenský priestor. Súkromné teritórium so spálňou, s detskou izbou s kúpeľňou je na opačnej strane bytu. No nielen samotný byt, ale aj jeho zariadenie padlo manželom do oka.

Zariadil ho architekt Andrej Gajdoš, ktorý vstúpil do realizácie v čase, keď v holobyte boli hotové rozvody. Laminátovú podlahu, obklady, dlažby, sanitu, batérie a dvere vybral z ponúkaného štandardu. Dispozične sa byt nemenil, preto sa architekt prispôsobil tomu, čo bolo navrhnuté, a urobil zopár drobných úprav, ktoré vizuálne zmenili jeho atmosféru. Tým, že novostavbu stavia fínsky developér, snažil sa architekt vniesť do interiéru drevo, ktoré je severanom blízke. K drevu doplnil jednoduché a univerzálne farby bielu a sivú, k nim zopár akcentov vo farbách, ktoré interiér pozdvihnú a zútulnia.

Veľa, no nenápadne

Svetlá kuchynská linka je oteplená dreveným dekorom kuchynského polostrova a obkladu, ktorý prechádza čiastočne do obývačky a vizuálne oddeľuje a zároveň spája tieto priestory. Pôvodne tu bol navrhnutý jedálenský stôl ako solitér. Teraz praktický polostrov kombinuje jedálenský stôl a úložné priestory. Časť z nich patrí ku kuchyni a časť vo forme políc a knižnice prislúcha obývačke. Veľa odkladacieho miesta ponúka aj priestranná chodba. Aby tu nevznikol len priechodný priestor, masívnu vstavanú skriňu rozbil architekt nikou so sedením a s vešaním.

V podobnom duchu sa nesie úložný nábytok v spálni aj v detskej izbe. V spálni je ním obstavané čelo postele a v detskej izbe je veľká skriňová zostava rozohraná rôznymi farebnými nikami a úchytkami. V oboch týchto miestnostiach urobil architekt aj zmeny v rozložení nábytku. V spálni premiestnil posteľ na opačnú stranu, kde je pri okne väčšia špaleta a nábytok tak nevchádza do okna. V detskej izbe tiež rozmiestnil postele na dve strany, aby deťom poskytol trošku súkromia.

Spojené sú jedným písacím stolom, pod ktorým je tiež úložný priestor. Nábytkom na mieru doplnil aj kúpeľňu. Využil inštalačnú predstenu, na ktorú položil skrinkovú zostavu, aj keď len 15 centimetrov hlbokú. Jej drevený dekor, ktorý prechádza celým bytom, aj tu oživuje biele a sivé obklady.

MArch. MAUD. Andrej A. D. Gajdoš

SAGA www.salpietragajdos.com

"Návrh interiéru so štipkou škandinávskeho nádychu sa opiera o maximálne funkčné využitie a optimalizáciu vopred dispozične určených priestorov. V rámci spolupráce s developérom prezentačný byt predstavuje možnosti, ako vdýchnuť pripravovaným holým priestorom nadštandardné, moderné a pohodlné bývanie v príjemnej lokalite. Na návrhu interiéru spolupracoval architekt Martin Simonides."

