Útulný, prirodzený, dokonalý! Taký je byt mladej rodinky v španielskej Barcelone

Cori pochádza zo Švajčiarska a svoju životnú lásku, Alberta stretla v slnečnej Barcelone. A práve v tomto meste sa neskôr pár, už aj s dcérkou na ceste, rozhodol zostať žiť. Po niekoľkých mesiacoch hľadania bytu ideálneho pre trojčlennú rodinku Cori a Albert našli to pravé orechové. 95 m2 veľký apartmán v srdci veľkomesta, ktorý našli pri prechádzke okolo.

Po kúpe byt prešiel štvormesačnou rekonštrukciou, naplnil sa svetlom, vintage detailmi a do každého kúta priniesla Cori ako uznávaná módna návrhárka, kúsok charakteru. Na veľkých plochách - steny a centrálne zariadenie, je využitá neutrálna paleta farieb, čo priestoru ponúka možnosť farebne sa vyhrať s drobnosťami. Pre pár boli podľa vlastných slov veľkou inšpiráciou tie najznámejšie magazíny a weby, ako napríklad Architectural Digest, Milk Decoration alebo Apartment Therapy. Práve tu získali dokonalý obraz o svojom budúcom útulnom domove.

Najväčšou výzvou bolo podľa domácich skĺbenie škandinávskej čistoty a pôvodných prvkov bytu v historickej budove, ktoré chceli ponechať. Negatívom pôdorysu bytu je tiež veľká vzdialenosť z kuchyne do jedálne, avšak pozitíva ako nádherný park priamo pod oknami, vlastné zarámované plagáty, drobnosti zo second-handov po celom svete, romantické okenice na oknách alebo koberec privezený priamo z Turecka, to všetko vynahradia. Čo myslíte, páčilo by sa vám takého bývanie? Detailne si ho môžete pozrieť v našej fotogalérii pod článkom.

Autor: Mária Ambrozová