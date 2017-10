Vypestujte si najnovší trend: Vysoký strom do každého kúta!

>>> Inšpirujte sa v našej FOTOGALÉRII <<<

Ak ste milovníkom zelene v interiéri a vášnivým záhradkárom naprieč svojho domova, určite ste postrehli najnovší trend, ktorým sú rastliny s heslom "čím väčšie, tým lepšie". Interiéroví dizajnéri sa zhodujú na tom, že takýto statement prvok, teda dominantný prvok, je tým, čo pozdvihne aj tú najnudnejšiu izbu. S touto filozofiou sa nesie ruka v ruke aj stále populárny škandinávsky štýl, boho chic, pôsobivé retro aj moderna z 50. rokov minulého storočia. Veľká, dominantná rastlina zahrá prím v prípade, že opticky rozdeľuje veľkú spoločenskú zónu alebo len tak stojí v kúte. Netreba však zabúdať na to, že je to predsa len živé stvorenie a nie každé umiestnenie jej môže ulahodiť. Ako to už býva, niekto má radšej teplo a slniečko, niekto príjemný chládok a tieň. Pred kúpou sa určite poraďte s odborníkom alebo čo-to naštudujte.

Najtrendovejším interiérovými stromami sú:

Pachira aquatica

Fikus malolistý

Dracéna voňavá

Howea forsteriana (rajská palma)

Juka

Šeflera stromovitá

Kaučukovník

Caryota obtusa

Prútovnica

Olivovník

Autor: Mária Ambrozová