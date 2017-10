Dizajnérky radia: Aké povrchy zvoliť do interiéru, kde sa veľa práši?

Napísala nám naša čitateľka Alica: "V byte sa nám dosť práši a nevieme si poradiť s tým aký povrch zvoliť, aby to na ňom nebolo vidno, prípadne bol jednoducho udržiavateľný." A čo na to odpovedajú šikovné dizajnérky Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN?

Čo sa týka nábytku, pre menšiu viditeľnosť prachových častíc zvoľte bledé povrchy, čo sa týka jednofarebných tónov a textúru dreva bledého(dub, buk, breza, jaseň), čo sa týka viacfarebných povrchov.

Ideálna by bola štrukturovaná podlaha v hore uvedených dreveným laminátoch alebo dlažba krémová, sivá jemne prskaná.

Masívne drevo je taktiež skvelou voľbou. Jeho cena sa vyšplhá na dvojnásobok ceny laminátového nábytku. Záleží však od výrobcu. Viete si ho ľahko upravovať morením a časom sa dá zmeniť jeho farba opätovným vybrúsením a náterom. Nemusíte meniť celý nábytok.

Na podlahu umiestnite behúne, ktoré opticky rozdelia priestor a zachytia prach. Sedačky môžete pozakrývať dekoratívnymi dekami, ktoré následne ľahko vyprášite.

Autor: Mária Ambrozová/ LIVE IN