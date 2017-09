Napísala nám naša čitateľka Alena: "Dobrý deň, rada by som v kuchyni skryla chladničku. Má už čo to za sebou a nechcem jej odrvené hrany a staré nálepky z banánov ukazovať všetkým návštevám. Čo by ste mi poradili?"

Najlepším a najestetickejším riešením ako skryť chladničku je zabudovať ju do kuchynskej linky. Je to ale nákladnejšie riešenie, ktoré si vyžaduje stolársku prácu a výrobu nábytku na mieru, presne podľa rozmerov Vašej chladničky. Ak nechcete do úprav investovať veľa peňazí, pohrali by sme sa len s výzorom chladničky. V prvom rade je potrebné spomínané nálepky a podobné suveníry z chladničky dostať dole. Na to Vám postačí jarová voda, poprípade odlakovač alebo technický benzín. A môžete sa začať hrať s novým šatom Vašej chladničky. Veľmi pekným a moderným riešením je natrieť chladničku na čierno tabuľovou farbou. Stále si tak ponecháte možnosť na ňu ukladať napríklad magnetky a navyše, môžete si na ňu kriedou písať odkazy :) Namiesto farby môžete použiť tiež lepiace fólie, ktoré si môžete kúpiť v rôznych hobby marketoch. Alebo ju dôkladne poumývajte a pokreslite si ju podľa vlastného vkusu nezmývateľmými fixami.

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN