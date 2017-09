Trochu iný: Navštívte s nami útulné 2-izbové bývanie na okraji Trnavy

Náhodou sa jej dostal do ruky leták o novom developérskom projekte a keďže sa v tom čase obzerala po svojom prvom samostatnom bývaní, spolu s rodičmi sa vybrali pozrieť si ho. Bytový dom ju zaujal svojou atmosférou a netradičným štandardom – externým zateplením, izolačnými oknami s trojsklom a najmodernejšími technológiami, ktoré ho posunuli do kategórie pasívny.

Ľahké úpravy

Obytná plocha asi 60 štvorcových metrov sa dispozične členila na malú uzatvorenú spálňu, kuchynský kút a obývačku nadväzujúcu naň. „Chcela som priestor otvoriť, aby sa presvetlil. Viac mi vyhovuje otvorená dispozícia, nepotrebujem sa zatvárať do izieb, preto sme tu urobili malé stavebné úpravy,“ priznáva Tereza.

Zrušili teda priečku medzi spálňou a kuchynským kútom a vytvorili spoločenskú zónu bytu. Spálňu presunuli do pôvodnej obývačky a tiež ju viac otvorili skrátením priečky medzi ňou a obývačkou. Vznikol jeden svetlý vzdušný priestor funkčne rozdelený na niekoľko zón. Úpravy sa dotkli aj vstupnej haly, kde zbúrali priečku, ktorou zrušili samostatný šatník.

„Zdal sa mi zbytočne veľký, úplne mi postačí vstavaná šatníková skriňa. Vďaka tomu tam vznikol priestor na vešiak, zrkadlo a zo vstupnej haly sme vytvorili ďalšiu miestnosť, pracovňu,“ hovorí o ďalších úpravách Tereza. Dostatok svetla tu zabezpečujú sklenené dvere a svetlík v stene s obývačkou.

Teplé steny

To, čo robí tento byt výnimočným, sú technológie, ktoré sa doteraz objavovali len v rodinných domoch. V tomto bytovom dome má každý byt nainštalovanú vetraciu jednotku so spätným získavaním tepla a o tepelný komfort a chladenie sa starajú tepelné čerpadlá na princípe vzduch/voda a zem/voda. Energiu zo zeme využívajú prostredníctvom energetických pilót, ktoré sú pod bytovým domom, a zároveň slúžia ako základy. Radiátory tu však neuvidíte, v zime teplo a v lete chlad sálajú zo stien.

„Najväčšia výhoda tohto bytu je chladenie v stenách okolo okien a v priečke medzi izbami,“ pochvaľuje si Tereza a dodáva: „Leto bolo fajn, keď bolo vonku 36 stupňov, tu bolo príjemných 26 stupňov Celzia a stále čerstvý vzduch. Ovládanie je na chodbe, na displeji nastavím teplotu a aj silu vetrania. Keď mám návštevu a nestačí sa vetrať, môžem jeho intenzitu zvýšiť.“

Ešte rýchlejšiu výmenu vzduchu zabezpečí rýchly obeh na toalete, v kúpeľni a v kuchyni. Napríklad pri varení je za 15 minút vymenený všetok vzduch. Rekuperačná jednotka je umiestnená v predsieni pod stropom, zakrytá sadrokartónovým podhľadom.

Červené akcenty

S výberom bytu aj s jeho zariaďovaním pomáhali Tereze rodičia, čo s úsmevom komentuje: „Mamina má estetické cítenie, ona všetko manažovala a spoločne sme to doťahovali.“ Podlahu zvolili drevenú, inú, ako ponúkal developér, priplatili aj za tapety na stenu či obklad a zariadenie kúpeľne. Všetko ladili v bielej a sivej, ktoré doplnili farebnými akcentmi.

„Zaľúbila som sa do tejto červenej komody, tá tu musela stáť a mamina podľa nej doladila ďalšie doplnky. Trvalo nám to pol roka, kým sme zariadili byt do posledného detailu,“ objasňuje Tereza.

Býva tu od mája a za taký krátky čas nevie vyhodnotiť náklady na energie, ktoré by mali byť v pasívnom byte veľmi priaznivé. S istotou však vie, že urobila správne rozhodnutie pre úsporné, zdravé a príjemné bývanie.

Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch.

autor projektu bytového domu

www.mfm.sk; foto: Robo Hubač

"Zelené átrium v Trnave je prvý pasívny bytový dom na Slovensku. Je našou spoločenskou povinnosťou stavať výlučne ekologické a energeticky úsporné domy, ktoré ponúkajú obyvateľom aj vyššiu kvalitu bývania. Spokojnosť užívateľa je síce dôležitým cieľom, avšak musíme myslieť aj na spokojnosť našich detí, aby sme im odovzdali životné prostredie v lepšom stave. Minimálne nároky na energie, na kúrenie nie sú len otázkou úspor, ale aj otázkou našej spoločnej energetickej bezpečnosti."

Autor: Adela Motyková