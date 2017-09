Rozdielne povrchy podláh na vašej terase si vyžadujú rozdielne čistenie (1. časť)

Každý povrch – drevo, keramická a gresová dlažba, kompozitná podlaha, betón, a kameň – má svoje špecifiká. Ale pri čistení terasy majú aj niečo spoločné.

Bezkonkurenčné wapky

Najjednoduchšia cesta pri bežnej údržbe všetkých typov povrchov terasy je umyť ich silným prúdom vody. Každý majiteľ domu, ktorý už čistil terasu pomocou záhradnej hadice, pozná jej obmedzenia a slabý čistiaci výkon. Optimálne riešenie ponúkajú vysokotlakové čističe, známe aj pod označením wapka. Skladajú sa z troch základných častí: čerpadla, hadice a vysokotlakovej dýzy. Pri ich výbere sa zamerajte na dva parametre – tlak a prietok.

Aj keď v ponuke nájdete modely s tlakom od 90 do 200 barov, na účinné vyčistenie terasy uprednostnite tlak v rozmedzí 120 až 140 barov. Hodnota prietoku určuje množstvo vody, ktorá pretečie čerpadlom v litroch za hodinu. Na terasu s rozlohou do 12 m2 vám postačí model s prietokom 300 litrov za hodinu, pri väčších plochách siahnite po prietoku nad 400 litrov za hodinu. Prax ukázala, že kto raz vyskúša výraznú účinnosť wapiek, už by nemenil.

Nároky dreva

Jeho teplý povrch a krása prírodného materiálu vyhrávajú pri voľbe povrchu na mnohých terasách. Druhá vec je, že spomedzi ostatných materiálov jeho údržba a čistenie si vyžadujú najväčšiu pozornosť. Menej starostí máte, ak vám nevadí sivý nádych, ktorý drevo po čase chytí pod vplyvom počasia.

Aby drevená podlaha na terase vydržala čo najdlhšie bez známok poškodenia, treba naniesť raz až dvakrát do roka impregnačný náter alebo transparentný olej. Alternatívne riešenie sú aj ochranné lazúry, ktoré zároveň oživia farebnosť dreva. Ak sa chcete po pár rokoch vyhnúť prácnej obnove odstraňovaním hrubej popraskanej vrstvy, siahnite radšej po tenkovrstvovej lazúre, ktorá vsiakne do dreva.

Odolnejšie kompozity

Terasové dosky so vzhľadom dreva, ktoré tvorí minimálne z 30 percent plast a ostatok drevná múčka, nevyžadujú každoročné impregnovanie ako prírodné drevo.

Na bežnú údržbu a odstránenie nečistôt, ako je usadený peľ a prach, lístie v škárach, vodné mapy alebo krieda, stačí použiť len vysokotlakový čistič. Na škvrny od potravín, mastnoty a olejov použite špeciálne čističe kompozitných terasových dosiek na to určené. Po odporúčanom čase pôsobenia ich opláchnete vodou.

Autor: Inéz Búci