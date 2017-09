Ak vytvoríte kysličke tieto podmienky, možno vám aj vykvitne!

Slnečné stanovište

Na rast a kvitnutie kysličke najlepšie vyhovuje umiestnenie na slnečnom stanovišti. V tieni horšie kvitne, má drobnejšie listy a slabý vytiahnutý vzrast. Darí sa jej dobre na chladnejšom mieste s teplotou 15 až 20 °C. Môžete ju tiež umiestniť na okenný parapet orientovaný na východ. Od mája do jesene je vítané letnenie vonku, pretože kyslička obľubuje čerstvý vzduch.

Voda a živiny

Rastlina vyžaduje dobre priepustnú pôdu a primeranú zálievku. Na začiatku pestovania od marca do septembra ju zalievajte len mierne. Pri vyšších teplotách viac, aby zemina bola stále mierne vlhká, pretože nesmie nikdy úplne vyschnúť. Kysličke však nesvedčí ani trvalé premokrenie, lebo by mohla zhniť.

Na jar a v lete hnojte každé dva až tri týždne hnojivom na črepníkové rastliny. Koncom leta po odkvitnutí zálievku aj hnojenie postupne redukujte.

Zimný spánok

Na zimu listy usychajú a rastlina sa dostáva do obdobia vegetačného pokoja. Hľuzy preto môžete povyberať a uskladniť najlepšie v tme, suchu a v chlade pri teplote 10 až 12 °C. Koncom zimy ich opäť vysaďte do väčších črepníkov so substrátom pre izbové rastliny. Vyberanie však nie je podmienkou pestovania.

Aby ich bolo viac

Kyslička sa rozmnožuje dcérskymi hľuzami. Novovytvorené koncom zimy oddeľte od materskej a vysaďte asi 3 cm hlboko do substrátu v črepníku na vzdialenosť 7 až 10 cm. Zalievajte a prihnojujte. Kysličky začnú pučať v priebehu niekoľkých týždňov. Pri dobrých podmienkach a správnej starostlivosti sa dočkáte kvetov už po 10 týždňoch od vysadenia.