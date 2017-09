Zo záhrady šéfredaktorky: Posledný príspevok

Za posledný rok som sa postupne popriznávala k rôznym prešľapom a patáliám. Napríklad zistila som, že slizniaky majú radi aj vianočnú ružu aj keď ju letnite vonku v čase dažďov záhadne prichádza o všetky listy.

Pochválila som sa úrodou citrusov. Tento rok som si dokúpila aj limetku, lenže som jej dopriala toľko dusíkatej výživy, že má krásny bujný rast a žiadne plody…

Dospela som k názoru, že sadenice jahôd sa môžu vysadiť aj v septembri. A celkom som sa trafila, tento rok prinesli svoju prvú úrodu.

Pochválila som sa pestovaním orchideí. Odvtedy sa nič nezmenilo, zatiaľ prežili.

Lúka namiesto trávnika bol trojročný experiment, Už viem, že najdôležitejšie je zbaviť sa pýru. Tento rok vyzerala tak zúfalo, že sme ju pokosili.

A na jar som zistila, že medvede naozaj žerú medvedí cesnak.

Priznala som sa aj k tomu, že spoznávanie vtákov som si odložila až do dospelého veku.

Zistila som, že detský kašeľ sa dá vyliečiť aj doma vyrobeným skorocelovým sirupom.

A odhalila som aj recept na šalviové víno, aj keď tento rok som ho ani neochutnala...

Myslím, že by som v tejto rubrike ešte pokračovala aj naďalej, lebo záhrada je pre mňa škola poznania a väčšinou to u nás funguje na princípe pokus omyl. Život však prináša so sebou rôzne zmeny, dúfam, že v mojom prípade pozitívne. Nastupujem totiž na dovolenku, áno šípite správne materskú. A keďže komplikovať si veci je asi mojim životným krédom, ani teraz to nebude inak. Našu rodinu rozšírime rovno o dvoch nových členov.