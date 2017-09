Neobľúbené „bodliaky“ vhodné na sušenie: Nezatracujte ich!

Kotúče

Ako okrasné rastliny sa v našich záhradách pestuje napríklad kotúč modrastý (Eryngium planum), alpínsky (E. alpinum), prímorský (E. maritimum) či obrovský (E. giganteum). Menej časté sú ďalšie druhy, ako je Eryngium x tripartitum alebo E. bourgatii. Všetky pôsobia veľmi exoticky, vzhľadom pripomínajú bodliaky, no sú to blízke príbuzné mrkvy.

Majú striebristo sivé stonky, listy sú hlboko delené a ostnaté. Valcovité súkvetia majú striebornosivé, zelenkasté, striebornomodré alebo fialové sfarbenie. Preto sa hodia do zmiešaných trvalkových záhonov, kde sa výborne dopĺňajú s oranžovými, žltými, ale aj ružovými či bielymi kvetmi ostatných rastlín. Dokonalú spoločnosť im však robia aj okrasné trávy, ktoré umocňujú ich atraktívny vzhľad.

Súkvetia sa dajú využiť do kytíc buď čerstvé alebo ich môžete vysušiť a použiť neskôr na aranžovanie.

Všetky tieto druhy dobre znášajú naše zimy. Ak niekoľko ich súkvetí necháte na rastlinách, budú ozdobou záhrad v chladných mesiacoch a ich semienka poskytnú potravu pre zimujúce vtáctvo. Semienkami sa aj úspešne rozmnožujú.

Ako ich pestovať

Kotúčom sa najlepšie darí na slnečnom stanovišti. Vďaka dlhému kolovitému koreňu, ktorý sa dostane do hlbších vrstiev pôdy, rastliny výborne tolerujú aj dlhšie obdobie sucha. Vyhovujú im chudobnejšie pôdy, nadbytok živín spôsobuje ich vyťahovanie do výšky a oslabenie imunity. Preto sa vôbec nemusíte starať o prihnojovanie. Odpadá aj odstraňovanie zvädnutých kvetov, lebo nie je podmienkou nasadzovania ďalších pukov. Jediné, pred čím je potrebné tieto rastliny chrániť, je prílišná vlhkosť. Ak máte v záhrade ílovitú pôdu, pridajte do nej listovku, hrubý piesok a drobný štrk. Naopak do suchej piesočnatej pôdy pred výsadbou primiešajte bohatú dávku organickej hmoty.