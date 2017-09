Krok za krokom: Ako si rozmnožiť stéviu

Odrezkami

Z materských rastlín narežte stonkové odrezky dlhé asi 3 až 5 cm. Odrezok by mal mať terminálny púčik a pár listov. Spodný koniec odrezkov namočte do stimulátora rastu a šikmo zasaďte do priepustného substrátu. Vysadené odrezky zakryte priehľadným krytom. Približne o týždeň až dva zakorenia.

Delením

Staršie trsy môžete rozmnožiť delením. Po zime vytvára rastlina veľa nových výhonkov, preto na jar treba rastlinu presadiť do väčšej nádoby alebo rozdeliť ju do menších. Nezabudnite však, že každá časť musí mať dostatok korienkov.

Zo semienok

Ak ste si kúpili vrecúško so semienkami stévie, s vysievaním treba začať vo februári až marci. Na mierne utlačený kvalitný substrát rozsypte semienka a prikryte zľahka jemnou vrstvičkou substrátu preosiatého cez sitko. Výsev zavlažte najlepšie podmokom.

Klíčenie semien vyžaduje teplotu 20 až 25 °C a trvá približne dva týždne. Keď budú mať rastlinky štyri až päť párov pravých lístkov, môžete ich presadiť do jednotlivých nádob, alebo v druhej polovici mája vysadiť na záhon ako letničku.