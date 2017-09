Mrlík nie je len burina! Zoznámte sa s jahodovým špenátom (1.časť)

Mrlíky divo rastú v Európe, Ázii aj v Amerike. Latinské meno je odvodené z gréckeho slova chén, ktoré znamená hus, a podion, čo je nôžka, lebo ich listy tvarom pripomínajú husie chodidlo. Každý druh má trochu iný tvar listov, čo je jeden z najdôležitejších určovacích znakov. Pre väčšinu mrlíkov sú charakteristické malé chlpy na stonke, listoch aj kvetoch, vďaka ktorým rastliny vyzerajú, akoby boli pomúčené.

Úžitkový aj okrasný

Mrlík hlávkatý je asi 60 cm vysoká rastlina s pevnými stonkami obrastenými trojuholníkovými listami so zúbkatým okrajom. Pripomínajú listy špenátu, sú však menšie. Musia sa síce zberať jednotlivo, ale rastlina môže rásť ďalej. Mladé listy sa dajú konzumovať surové v zeleninových šalátoch, pomazánkach alebo dresingoch, môžu sa pridávať do polievok, k mäsu alebo pripraviť ako špenát, dajú sa aj zmraziť. Ich výhoda je, že nedráždia žlčník, obličky ani močové cesty. Obsahujú minerálne látky, stopové prvky a vitamíny A, C a K.

Z bohatých, až 30 cm dlhých súkvetí nenápadných kvetov sa v pazuchách listov tvoria aromatické červené plody, ktoré na pohľad vyzerajú ako jahody alebo maliny. Aj tie sú jedlé, šťavnaté, hoci chuť môže byť pre niekoho sklamaním. Pripomína moruše a nie je veľmi výrazná. Plody najlepšie chutia posypané cukrom, rozmixované v mlieku, pridané do jogurtu, na torty či palacinky, môžu sa tiež zavárať a zmraziť. Podľa listov a plodov dostala rastlina ľudové pomenovanie jahodový špenát.