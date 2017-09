Mrlík nie je len burina! Poslúži vám v okrasnej aj v úžitkovej záhrade (2.časť)

VIZITKA RASTLINY

Názov: mrlík hlávkatý (Chenopodium capitatum)

Vzhľad: jednoročná rastlina

Kvety: malé zelenkasté

Listy: podobné špenátu

Pestovanie

Mrlík sa môže pestovať vo voľnej pôde alebo v nádobách na balkónoch, dokonca aj celoročne na okne v izbe. Je veľmi pekný, dekoratívny nielen sýtozelenými listami, ale aj červenými plodmi. Uspokojí sa s bežnou záhradnou zeminou s prídavkom kompostu. Jemné semená sa na hriadky vysievajú riedko do hĺbky 2 až 3 cm od polovice marca do polovice augusta, do riadkov vzdialených asi 25 cm. Klíčia pomerne dlho. Treba však dávať pozor, aby sa rastlina v záhrade nekontrolovateľne nerozšírila ako burina. Listy je možné konzumovať po 6 až 7 týždňoch.

Keď sa objavia kvety, rastliny je vhodné raz za týždeň prihnojiť. Mrlíku sa najlepšie darí na slnku alebo v polotieni. V letnom období vyžaduje výdatnú zálievku, hoci výborne znáša aj sucho vďaka kolovitému koreňu. Pri dostatku vlahy tvorí väčšie plody. Ak ho pestujeme v byte, v zime zálievku obmedzíme a prestaneme ho hnojiť. Na jar skrátime výhonky. Rastlina netrpí škodcami.

Tip Záhradkára

Ak ponecháte niekoľko rastlín na hriadke alebo v debničke, červené plody budú ozdobou záhradky či balkóna počas dlhých týždňov. Rastlina sa bude rozmnožovať samovýsevom.