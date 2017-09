Vysejte prezimujúcu zeleninu: Tieto druhy to zvládnu

Osivo špenátu sejte od prvého do dvadsiateho septembraAutor: profimedia.sk

Cibuľ a

Dôležité je zabezpečiť rovnomernú vlahu, aby rastliny do príchodu mrazov narástli do hrúbky minimálne 5 mm. Zber od mája do júna.

Vhodné odrody: ‘Augusta’, ‘Hiberna’

Špenát siaty

Osivo sejte od prvého do dvadsiateho septembra. Dôležité je vybrať odrody s vysokou odolnosťou proti plesni špenátovej a dobrou mrazuvzdornosťou.

Vhodné odrody: odolná k plesni špenátovej ‘Lazio F1’, skorá ‘Monores’ dobre odolná proti vymŕzaniu

Šalát zimný

Na prezimovanie sejte osivo od konca septembra do októbra. Zberajte od apríla do mája.

Vhodné odrody: skorá ‘Humil’, ‘Altenburský’

Prezimujú semená:

- petržlen koreňový

- petržlen vňaťový

- mrkva – karotka

- paštrnák

- čierny koreň