Váš príbeh: Aplikácia jej pri infarkte zachránila život!

Predstavte si, že zavoláte sanitku, lekár príde, vytiahne mobil a zachráni vás tým pred infarktom.

Stalo sa to, keď Zuzka rozbíjala vajíčka do šalátu. Dve zvládla, tretie jej spadlo na zem a ona s ním.

„Manželke prišlo veľmi zle. Neváhal som ani sekundu a volal záchranku. Kým ma operátorka navigovala, čo mám robiť a ako jej zabezpečiť životné funkcie, dorazila sanitka. Do piatich minút. O pol hodiny ležala otvorená na operačnom stole,“ hovorí Ján s úľavou o tom, ako sa po masívnom infarkte jeho žena druhýkrát narodila. Vďaka obyčajnému smartfónu, ktorý záchranár vytiahol z vrecka.

Ide o sekundy

„Infarkt znamená zablokovanú srdcovú tepnu a najlepším spôsobom, ako pacientovi pomôcť, je tepnu čo najskôr spriechodniť. Jediným miestom, kde je možné tento invazívny zákrok, angioplastiku, urobiť, je kardiocentrum. Na Slovensku je ich šesť. Stemi, naša aplikácia do telefónu, reaguje na dlhodobý medzinárodný medicínsky problém s akútnym manažmentom pacientov s infarktom,“ približuje Ľudovít Grega, výkonný šéf spoločnosti, ktorá appku vyvinula v spolupráci s prednostom kardiologickej kliniky fakultnej nemocnice v Prešove docentom Martinom Studenčanom.

​Príbeh: Zápal zo zuba Daniela takmer zabil. Baktérie mu požierali srdce

Bez medzipristátia

Lekár v sanitke natočí EKG, snímku odfotí a zašle lekárovi do kardiocentra, ktorý stav pacienta na diaľku posúdi. „Často sa stáva, že záchranári, ktorí sú v teréne pri pacientovi, nemajú dostatok skúseností na to, aby na základe EKG určili, či ide o infarkt, alebo nie. V prípade infarktu prevezú pacienta priamo do kardiocentra a nestráca sa čas s ‚medzipristátím‘ v nejakej lokálnej nemocnici. Lekár nemusí byť pri počítači, v kancelárii alebo priamo v kardiocentre. Stačí, že má so sebou mobil, diagnózu vie potvrdiť z akéhokoľvek miesta,“ vysvetľuje manažér IT.

Ako to funguje?

V skutočnosti nejde o jednoduchú appku, ale komunikačnú technológiu, keďže má rôzne verzie pre kardiocentrum a záchranky s viacerými funkciami. Appka určí najbližšie kardiocentrum, upozorní na potrebu zvláštnej medikácie, vyšle GPS lokalizáciu sanitky a odhadne čas, kedy dorazí. Tím v nemocnici vidí sanitku na mape a má dostatok času pripraviť sa na záchranu života. A darí sa im to.

Ženský infarkt útočí potichu. Varovné signály si ani nevšimnete

Prví zachránení

„Je vedecky potvrdené, že čím dlhšie je srdcová tepna zablokovaná, tým je menšia šanca, že pacient infarkt prežije a väčšia šanca na výskyt rozmanitých komplikácií. Tomuto časovému intervalu sa odborne hovorí celkový ischemický čas,“ vysvetľuje Ľudo Grega hlavný dôvod, prečo s docentom Studenčanom a jeho synom priviedli technológiu na svet.

Urýchli diagnostiku pri mozgovej príhode

„Po päťmesačnom projekte prešovského kardiocentra sa počet zbytočných ‚medzizastávok‘ podarilo znížiť trojnásobne a medián celkového ischemického času poklesol z 230 na 180 minút, na úroveň Veľkej Británie či Rakúska,“ tešia sa spolu z výborných výsledkov i z víťazstva na slovenských Startup Awards v minulom roku. Aj keď vedia, že reálne čísla zachránených životov overí až dlhodobejšia štatistika.

Plánujú však ďalej. Po prešovskom kraji chcú dopriať program záchranárom a pacientom na celom Slovensku a v blízkej dobe podobným spôsobom urýchliť diagnostiku aj u pacientov s mozgovými príhodami.

Viac: Lekári milujú technológie! Astmu či vysoký tlak odhalia aplikáciou v telefóne

Infarkt myokardu