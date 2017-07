Srdcervúce tehotenstvo: Zázračné dvojčatá sa narodili 4 mesiace po smrti matky  

Po ich narodení všetci plakali. Rodina i celá nemocnica. Po tehotenstve, z ktorého naskakujú zimomriavky, prišli Ana a Asaph na svet celkom zdraví.

Frankielen bola v deviatom týždni, keď v slzách od prudkej bolesti hlavy volala do práce svojmu manželovi. Muriel našiel 21- ročnú manželku v triaške, zvracajúc do záchoda. Okamžite ju odviezol do nemocnice. Už cestou upadla do bezvedomia. Lekári odhalili masívny výron krvi do mozgu, v dôsledku ktorého došlo podľa neurológov k jeho odumretiu. Čo bude s dvojičkami? Nasledovalo trýznivé čakanie v obrovskom strachu a smútku.

Bez unáhlených rozhodnutí. Našťastie!

Srdiečka oboch plodov bili, a tak ženu udržiavali na prístrojoch. Lekári s odpojením čakali na moment, kedy sa zastavia. Boli presvedčení, že v tele matky stále žijú iba vďaka doznievajúcemu vplyvu liekov, ktoré žene aplikovali ihneď po hospitalizácii.

Mladučká Frankielen da Silva Padilha po sebe zanechala aj druhú dcérku. Foto: Profimedia.sk

Len tak to nevzdali

Neskôr, pri kontrole ultrazvukom na seba prekvapene pozreli. Malé srdcia naďalej tĺkli. Všetky orgány ženy boli funkčné. Lekári sa ju rozhodli udržiavať v umelom spánku tak dlho, ako to len bude možné. „Každý deň sme sledovali, ako sa vyvíjajú. Úplne bez problémov," uviedol šéf neurológie, doktor Dalton Rivabem, z nemocnice v Campo Largo v Južnej Brazílii.

Zachraňovali ich láskou

Celých 123 dní robila rodina i zdravotníci všetko pre to, aby jej nenarodené deti zachránili, aby im aspoň trošku nahradili nehu a stimuly tehotnej matky. Príjemná atmosféra, muzikoterapia, predčítanie príbehov, spievanie, hladenie brucha,...Anu Vitoriu a chlapca Asapha priviedli lekári na svet v 6. mesiaci.

Zdravotníci mali pod neustálou kontrolou prácu jej orgánov, tlak a prúdenie krvi. Po celú dobu jej podávali antibiotiká. Jej stav konzultovali s kolegami z Portugalska, kde sa podobný prípad vyskytol. Za ženu tu dýchali prístroje o 16 dní kratšie.

