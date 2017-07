Únik moču pri športe či sexe. Čo s tým?

Pri slove inkontinencia mnoho ľudí iba mávne rukou. Myslia si, že nechcený únik moču prichádza s vekom, trápi iba staršie ženy a nič sa s ním nedá urobiť. Omyl!

Zmáha vás kašeľ, ktorý ste chytili od dieťaťa v škôlke, no ste to vy, kto by potreboval plienku. Intímna chvíľka s partnerom, končí mokrým trapasom, no nie z jeho strany. To je komplikácií!

Stresová inkontinencia pri fyzickej záťaži, smiechu, kýchaní, sexe, či obyčajnom pobehnutí je dobre známa ženám i mužom každého veku a má spoločného menovateľa – ochabnuté svalstvo panvového dna.

Preťaženie panvy či ochorenie prostaty

Týmto problémom trpia ženy, najmä v tehotenstve a po pôrode. „Prirodzený vaginálny pôrod je veľkou záťažou pre svaly panvového dna, ktoré sa častokrát poškodia aj opakovaným tehotenstvom, či veľkosťou bábätka. Zrazu je okrem neho na svete aj jeden mokrý problém,“ hovorí urologička Nikoleta Ledererová. Ani muži nie sú výnimkou. Môže sa u nich objaviť rovnaký problém ako príznak iných ochorení alebo po operácii prostaty.

S konzultáciou u lekára nečakajte

Otázka na problémy s močením, by mala byť pre vášho všeobecného lekára či gynekológa rutinnou pri každej preventívnej prehliadke. Často však nie je. Je treba odložiť zábrany, zbytočný pocit studu a lekárovi o probléme okamžite povedať.

Vedci zisťovali NAJSEXI vek ženy! Vieme, kedy si to v posteli najviac užijete

„Únik moču nie je obyčajná nádcha, ktorej sa do týždňa tak či onak zbavíte. Je to stav ochabnutia svalov panvového dna, ktorý sa sám od seba neopraví a problém nezmizne ako prišiel. Zanedbanie prvých príznakov môže viesť k zhoršeniu stavu, vyšším stupňom inkontinencie, psychickým problémom, spoločenskej izolácií a ochladnutiu partnerského života“ dodáva doktorka Ledererová.

Pomôžte si

Problém i riešenie sa ukrýva v našom vnútri. Rozhodne netreba ísť okamžite „pod nôž“. So svalmi panvového dna treba poctivo cvičiť. Cvičenie je výborné ako prevencia, príprava na materstvo, ale aj ako účinná pomoc, keď už „vodovod netesní“.

FOTO: Finty herečky Goldie Hawn. Ako to, že sú s dcérou Kate ako dvojčatá?

Cviky pelvicore, pri ktorých dochádza k striedavému napínaniu a uvoľňovaniu svalov panvového dna, ako keď potrebujete na malú a snažíte sa moč udržať, sú klasikou, ktorá nesklame. Musíte však cvičiť správne, nezadržiavať dych a nenapínať brušné svaly. Ak si nie ste istá, obráťte sa na svojho lekára, ktorý vám s nácvikom správnej techniky určite pomôže. Osloviť môžete aj pacientske združenie zamerané na pomoc osobám s inkontinenciou a získať tak viac informácií od ľudí s reálnou skúsenosťou.

Cvičenie vám čas nezaberie

Cviky treba robiť v sérii po 15 niekoľkokrát denne. Každé stiahnutie a uvoľnenie by malo trvať približne 10 sekúnd. Cvičiť pritom môžete kdekoľvek, kde sa práve nachádzate bez toho, aby si to vaše okolie všimlo. Po maximálne 6-12 týždňoch poctivého cvičenia, by ste jednoznačne mali vidieť výsledky vášho snaženia.

Dovtedy si pomôžte používaním absorpčných pomôcok určených na únik moču. Zachytia tekutinu, eliminujú nepríjemný zápach a zabránia podráždeniu pokožky.

Inkontinencia