Nie je vajce ako vajce: Farba žĺtka nemusí vypovedať o kvalite. Ako si vybrať?

Niekedy nemusí byť kvalita medzi vajíčkami od nosníc z klietkového chovu výrazne odlišná od tých, ktoré pochádzajú od sliepok z voľného výbehu. V čom je teda rozdiel?

Vajíčka patria medzi potraviny s vysokou nutričnou hodnotou. Obsahujú bielkoviny, vitamíny A, D, E a vitamíny skupiny B. Z minerálnych látok hlavne fosfor, železo, draslík a zinok. V obchodoch dostať rôzne typy vajíčok podľa toho, ako boli chované nosnice.

Klietkový chov

Od roku 2012 u nás platí smernica Európskej únie, podľa ktorej sa nemôžu nosnice chovať v takzvaných neobohatených klietkach. V týchto klietkach mali životnú plochu o niečo menšiu ako má papier formátu A4. Nestačili ani na to, aby si vystreli krídla. Od januára uvedeného roku majú aj hniezdo a klietky sú vystlané podstielkou, v ktorej môžu hrabať. Väčšinu dňa sú pod umelým svetlom. Má podporiť ich nosnosť.

Podstielkový chov

Nosnice majú v hale na zemi mäkkú podstielku, napríklad z borovicových hoblín alebo zo slamy. Hustota v priestore môže byť ale stále veľká, všetko závisí od farmy, na ktorej sú chované. Maximálne by ich malo byť 9 na 1m2.

Voľný chov

Sliepky sú chované vo vnútri s možnosťou výbehu. Môžu sa tak dostať na čerstvý vzduch a povrch pokrytý trávou. Vo voľnom chove sa sliepky už do veľkej miery môžu chovať prirodzene. Bidlá a hniezda sú samozrejmosť.



Foto: Shutterstock.com

BIO chov

Pri bio chove sa okrem prostredia kladie dôraz aj na krmivo, ktoré sliepky dostávajú. Krmivo musí spĺňať podmienky ekologického hospodárstva. Nemalo by napríklad obsahovať farbivá, niektoré chemické prísady, GMO. Veľakrát pochádza z lokálnych zdrojov.

Zdravotné problémy

Priemyselná výroba vajec má niekoľko nevýhod. Nosnice musia znášať čo najrýchlejšie. Tradičné plemená znesú okolo 300 vajíčok za štyri roky, špeciálne vyšľachtené plemená to musia stihnúť za zhruba rok a pol, čo spôsobuje nosniciam veľa problémov. Ich kosti sú krehkejšie, ľahko sa lámu. Veľká hmotnosť zaťažuje aj ich srdcocievny systém.

Nosnice, ktoré nemajú prístup k voľnému výbehu mávajú častejšie aj dýchacie problémy. Ak majú málo miesta, dochádza ku kanibalizmu. Chovatelia sa mu snažia predchádzať orezaním zobákov.

Psychologická ujma

Sliepky udržiavajú hierarchiu a majú aj spoločenské pravidlá. Dominantní samci napríklad predvádzajú špeciálne tance, aby sliepkam ukázali, že našli výnimočný kus potravy a vyzvali ich tak na hostinu. Podriadení samci to môžu robiť len v tichosti. Podľa výskumov sú sliepky dokonca schopné empatie, vedia myslieť dopredu a robiť uvážené rozhodnutia. Takže hlúpe rozhodne nie sú.

Rôzny chov, podobná kvalita?

Kvalita ich života má vplyv na kvalitu vajíčok. Nemusí to však byť pravidlo. Niektoré farmy napríklad produkujú vajcia z rôznych typov chovov a používajú to isté krmivo. Výskum Štátnej univerzity v Severnej Karolíne preukázal, že nutričné hodnoty vajíčok od sliepok z voľného výbehu boli porovnateľné z vajíčkami od sliepok z klietkových chovov, a to v cholestelore, mastných kyselínách, aj vitamíne E.



Foto: Shutterstock.com

Vajíčka z voľného chovu mali o niečo viac vitamínu A Farbu žĺtok si často všímajú aj zákazníci. Viac žltej však nemusí automaticky znamenať kvalitu, farba môže byť do krmiva dodávaná umelo. To však neplatí u bio vajíčok. Pri kúpe vajíčok sa oplatí sledovať webové stránky jednotlivých predajcov. Dozviete sa, v akým podmienkach sú ich nosnice chované a čím sú kŕmené. Veľa odhalí chuť.

