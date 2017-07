Nebezpečné mikrovlákna môžu skončiť aj vo vašom jedle! Ako periete?

Mikrovlákna, ktoré sa z oblečenia uvoľnia počas prania, sa dostávajú do riek, oceánov, ale aj do potravy, ktorú konzumujeme, upozorňujú odborníci.

Pre ekologické pranie sa odporúča používať programy na nižších teplotách a čistiace prostriedky šetrné k prírode. Ani to už ale nestačí.

Vlákna vtkané do tela rýb

Profesorka Sherri Mason zo Štátnej univerzity v New Yorku Fredonia ostala v šoku, keď skúmala ryby z Veľkých kanadských jazier. Ich tráviace ústrojenstvo bolo plné mikrovlákien. Vyzeralo to, akoby doň boli vtkané. Sherri sa venuje znečisťovaniu vôd už dlho, ale ako uviedla pre denník The Guardian, nikdy predtým sa s podobným úkazom nestretla.

Unikajú počas prania

Podľa výskumníkov z Kalifornie sa počas jedného prania flísových búnd uvoľní až 1,7 gramu mikrovlákien. Zo starších búnd sa uvoľňuje v priemere až dvojnásobok. Podľa ďalšieho výskumu z Anglicka sa pri praní 6 kilogramov bielizne z polyesteru zmiešaného z bavlnou uvoľní takmer 138 tisíc mikrovlákien a z bielizne z akrylu viac ako 700 tisíc mikrovlákien. Z práčky syntetické vlákna putujú do čističky odpadových vôd. Odtiaľ asi 40% z nich pokračuje ďalej do riek, jazier a oceánov.

Ovplyvňuje správanie zvierat

Z vody sa mikrovlákna nepozorovane dostávajú do tiel vodných, ale aj suchozemských živočíchov. Nie len samotné mikroplasty sú problém, ale aj to, že na seba viažu rôzne toxické látky. Plastové vlákna majú navyše schopnosť bioakumulácie, čím sa toxíny hromadia najviac u zvierat, ktoré sú v potravinovom reťazci najvyššie.

Viac: Jesť či nejesť? Sú ryby naozaj zdravé, alebo plné ťažkých jedov?

Vplyv mikrovlákien na zvieratá je zatiaľ málo preskúmaný. Sledované bolo aj správanie krabov. Tie, ktoré ich skonzumovali, prijímali menej potravy. V konečnom dôsledku mali menej energie potrebnej pre svoj vývoj a rast.

Mikroodpad zachytia špeciálne vrecúška

Nádejou do budúcnosti by mohli byť práčky s filtrami, ktoré by mikrovlákna zachytili. Druhá možnosť spočíva vo výrobe takých umelých materiálov, z ktorých by sa tieto čiastočky neuvoľňovali.

Ako to jazdíte? 5 zelených zásad EKOšoférovania šetrí životy i peniaze

Zatiaľ sa na trh dostali špeciálne vrecká na bielizeň. Ich výrobe sa venuje start-up firma z Berlína, ktorá by svoj vynález chcela rozšíriť do celého sveta. Podľa výrobcu dokážu vrecká zadržať až 99% mikrovlákien. Použitie je jednoduché. Syntetickú bielizeň stačí zatvoriť do vrecka. Po praní nájdete vo vrecku chumáčiky z mikrovlákien, ktoré stačí vyhodiť do koša. Už len počkať, kým sa dostane na Slovensko. Začať prať naozaj ekologicky sa oplatí.

Čítajte aj: