Dali ste prednosť LIGHT cigaretám? Vedci našli dôkaz, prečo sú horšie ako bežné

Nepotešíme vás, zdravšie fajčenie jednoducho neexistuje. Dokonca sa množia dôkazy, že "zdravé" alternatívy narobia ešte viac škody.

Nekupujete si kolu light, lebo viete, že namiesto cukru je napchatá umelými sladidlami? To isté sa neoplatí robiť ani s cigaretami!

Z blata do kaluže

Najprv to začalo naoko dobre. Ešte v päťdesiatych rokoch sa pre rastúci výskyt rakoviny z fajčenia výrobcovia cigariet rozhodli hľadať možnosti, ako ich odľahčiť. Vytvorili tak cigaretu s filtrom z acetátu celulózy, s ventilačným otvorom v špičke filtra a vysoko porózny papier naplnili novou zriedenou zmesou tabaku. Vznikli tak light cigarety, no test, či tento vynález robí fajčiarov aj naozaj zdravšími, už, zdá sa, odflákli. Bezpečnosť totiž skúšali na fajčiacom prístroji. Experiment síce ukázal, že množstvo vdychovaného dechtu je naozaj menšie, no zdanlivý úspech mal kardinálny nedostatok. Fajčenie stroja ani zďaleka nepripomína poťahovanie človeka.

Lightky nie sú ľahšie

Ak túžite po nikotíne, spravíte všetko preto, aby ste ho do seba dostali čo najviac, hoci aj z lightiek. Fajčíte dlhšie, hlbšie, rýchlejšie, alebo jednoducho viac škatuliek. V konečnom dôsledku do seba vdýchnete nielen viac nikotínu, ale aj dechtu a ďalších škodlivých látok. Štúdia National Cancer Institute zo začiatku tisícročia nižšie riziko chorôb pri bafkaní lightiek vôbec nepotvrdila! Ukázalo sa aj, že ľudia si často vetracie otvory blokujú ústami alebo prstami, čo opäť môže viesť k vyššej expozícii škodlivinám. Aj s cigami s týmto nevinným označením máte vyššie riziko rakoviny oproti nefajčiarom, čo zas zdokumentovala štúdia z roku 2004 uverejnená v British Medical Journal.

Fajčenie spôsobuje rakovinu

pľúc

pankreasu

žalúdka

krčka maternice

akútnu myeloidnú leukémiu

a ďalšie

Ešte viac rakoviny

No to nie je všetko. Mildky, lightky či ultralighty vás v skutočnosti nielen klamú. Podľa najnovšej štúdie z mája tohto roka sú ešte horšie ako bežné. Onkológ Peter Shileds z Ohio State University, špecialista na rakovinu pľúc, s výskumným tímom prišiel na to, že ľahké cigarety s filtrami robia fajčiarov náchylnejších na najčastejší typ ralkoviny pľúc – adenokarcinóm. "Naše dáta naznačujú jednoznačný vzťah medzi pridaním ventilačných otvorov v cigaretách a narastajúcim množstvom tohto ochorenia za posledných 20 rokov," hovorí doktor. Aj preto napríklad vo Veľkej Británii či USA už cigarety pod značkou light ani nedostanete kúpiť.

Oplatí sa vrátiť sa opäť k tradičným? Je to možnosť, ale nie riešenie. "Jediná zaručená cesta, ako znížiť riziko pre svoje zdravie, je prestať fajčiť úplne," znie nekompromisné odporúčanie National Cancer Institute.

Rakovina pľúc