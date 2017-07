POZOR, môže sa to stať aj vám! Za nepozornosť naparili brigádničke pokutu 1 600 eur! Čo radí právnik?

Natália sa vybrala na letnú brigádu do mestečka Lakeville v Connecticute. Pracovať mala 10 týždňov v kempe Sloane v kuchyni, no zbalila sa už po troch dňoch. Dôvod? Študentka tvrdí, že to tam bolo na nevydržanie, pretože ju nadriadená šikanovala. Okrem toho vraj musela robiť až 14 hodín, jedlo dostávala na prídel a zárobok takmer žiadny.

Natália (23) o brigáde: Zárobok žiadny, ešte mám zaplatiť 1600 eur!

„Za tri dni práce som dostala len 60 dolárov (53 eur v prepočte). Veď je to smiešne,“ rozčuľuje sa Natália, ktorá sa rozhodla vrátiť domov. Neuvedomila si však jednu vec. Podľa zmluvy, ktorú podpísala s agentúrou, je za predčasný návrat domov z brigády pokuta 1 845 dolárov (asi 1 619 eur v prepočte).

Bude musieť zaplatiť mastnú pokutu?

Ku kauze sa vyjadril právnik Andrej Schwarz z advokátskej kancelárie Škubla&Partneri.

Naozaj musí Natália zaplatiť pokutu?

Súd môže prihliadnuť na to, či je takáto pokuta v súlade s dobrými mravmi a takisto má moderačné právo. To znamená, že neprimerane vysokú pokutu by súd mohol aj znížiť, až do výšky nákladov. Agentúra by v tomto prípade musela preukázať, že mala náklady na letenku, prípadne musela vrátiť províziu táboru.

Má teda šancu nezaplatiť?

Ak by došlo k súdnemu sporu, musela by preukázať šikanu nadriadenej pomocou dôkazov. Mať dokazujúci email, nahrávku alebo svedka. A tiež dôkaz, že ju tam nútili nepretržite pracovať 16 hodín. Agentúra zas musí preukázať, že jej dala aj alternatívnu možnosť inej práce.

No robiť 14 hodín je otročina.

V zmluve bolo uvedené, že v rámci prvých dní ju môžu zaškoliť, čo sa nebude rátať do odpracovaných hodín. Čiže pokiaľ jej ukazovali pracovné prostredie, kde čo nájde a podobne napríklad 4 hodiny, tak v rámci 16 hodín to nemusí znamenať, že aj odrobila 16, ale len napríklad 12 hodín.

Oklamali ju, keď jej zrazu vyšiel zárobok asi 20 dolárov na deň?

Problém je, keď si človek poriadne neprečíta zmluvu a neurobí si aj kalkuláciu. V zmluve je uvedená možnosť zárobku. Ak tam má, že dostane 1 188 dolárov za 66 dní, vychádza to na 18 dolárov na deň, čo je pri odpracovaných 10 hodinách 1,80 dolára na hodinu. Otázka je, či nejde o porušenie amerických pracovno-právnych predpisov. Minimálna mzda je tam 7,25 dolára. Ale môže to byť zaradené aj pod nejaký študentský program, ktorý sa na to nevzťahuje.

Je teda zmluva, ktorú študentka podpísala, nepriestrelná?

Je tam jeden nedostatok. Uvádzajú, že práca je ťažká, v trvaní od 10 do 12 hodín, ale nikde nie je uvedené, za koľko hodín dostane uvedenú odmenu. Toto môže byť problém. Nemôže sa stať, že budete robiť 66 dní a vyplatia vám iba základný plat 1 188 dolárov. Musia rešpektovať nejaké pracovné predpisy. V zmluve je to neurčité. Toto je na jej strane najsilnejší argumentačný bod. Len opäť musí preukázať, koľko hodín tam odrobila.