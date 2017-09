VIDEO Autom do Bratislavy? V týchto miestach rátajte s kolónami. A bude ešte horšie!

od Senca, cestujú do Bratislavy viac ako hodinu. Hlavné mesto prepĺňajú najmä ľudia, ktorí sem denne dochádzajú do práce. Vodiči idúci z najviac preťaženého smeru, teda, cestujú do Bratislavy viac ako hodinu.

Problémy spôsobuje aj výstavba diaľničnej križovatky na D1 pri Blatnom. Práce potrvajú do konca roka, takže ak chcete prísť do hlavného mesta načas, musíte si privstať. Veď neraz sa v kolóne vlečiete cez Senec a okolité obce slimačím tempom aj hodinu.

Alebo treba cestovať vlakom, čo trvá rýchlikom z Trnavy asi 30 minút.

Kritické úseky

Ani cestovanie vlakom vás však z biedy nevytrhne. Týka sa to najmä obyvateľov Dunajskej Lužnej, ktorí denne pri ceste do Bratislavy stoja v kolónach. Lenže z toho smeru meškajú aj vlaky! Keď prídu, tak sú preplnené. Ako hovoria miestni, najmä pre rodinu s deťmi je cestovanie nočnou morou. Buď si počkajú na vlak a budú sa v ňom tlačiť, alebo pôjdu pohodlnejšie autom, ale zase im 15-kilometrová cesta do Bratislavy potrvá aj dve hodiny!

Ďalším kritickým úsekom na ceste do hlavného mesta je momentálne Most pri Bratislave, kde rekonštruujú vodovod. Práce potrvajú do konca roka. Takisto sa tu v čase špičky zdržíte dobrých pár minút.

Navyše predvčerom minister dopravy Árpád Érsek priznal, že stavba 60 kilometrov diaľníc a rýchlostných ciest v okolí Bratislavy bude meškať. Možno aj rok.

Problémy v meste

O nič jednoduchšie sa nejazdí ani priamo v Bratislave. Tu je teraz najboľavejším miestom Brnianska ulica medzi Lamačom a Patrónkou. Oprava 300-metrového úseku v rannej špičke vás zdrží takmer hodinu. Práce potrvajú do 24. septembra.

Problémy spôsobuje aj oprava električkovej trate na Špitálskej ulici. Je uzavretá, takže električky ju musia obchádzať po Obchodnej ulici. Práce však obmedzujú aj prejazd áut, takže doprava je spomalená a často sa tvoria kolóny. Aj tu rátajte s viacminútovým zdržaním.

Tradične bývajú v špičke preplnené príjazdové cesty do Bratislavy - najmä Račianska a Gagarinova ulica.

Ako upozorňuje Ján Bazovský, doprava v Bratislave do piatich rokov skolabuje. Pomohli by záchytné parkoviská, lepšie zorganizovaná hromadná doprava a najmä metro. Všetko už v plánoch bolo, ale prakticky nič sa nezrealizovalo.

Využite Týždeň mobility Až do piatka 22. 9. môžete jazdiť v MHD zadarmo s platným vodičským preukazom. Zľava platí aj pre vlaky 2. triedy, presnejšie pre prímestské a regionálne spoje kategórie Os a REX. Takisto i pre prímestské autobusy Slovak Lines v celom Bratislavskom kraji. Sú aj výnimky: na linkách 801, 901, 37 a v nočných spojoch bude platiť plná cena.

Toto by doprave v Bratislave pomohlo

* Najlepším riešením a najrýchlejším spôsobom dopravy by bolo metro.

* Pomohli by aj záchytné parkoviská v okrajových častiach mesta, kde by vodiči odstavili autá a pokračovali MHD.

* S tým však súvisí dobudovanie liniek a trás MHD.

* Užitočnou inšpiráciou zo zahraničia môžu byť bicykle, ktoré si však žiadajú kvalitné a dobre značené cyklotrasy.

* Pomohlo by, ak by na problematických miestach kolabujúcu dopravu opäť riadili policajti.

3 otázky pre dopravného analytika

Čo spôsobuje obrovské kolóny?

- Doplácame na to, že pred 20 rokmi všetci ignorovali fakt, že áut bude pribúdať. Vraj na čo sú nám cesty, keď nie sú autá. Ďalšia vec je kvalita komunikácií. Je nízka alebo žiadna, takže ich treba stále niekde opravovať. Záruka na cesty je iba 5 rokov. A ich priepustnosť je už na maxime!

Ako riešiť túto situáciu?

- Úplne najlepším riešením premávky v hlavnom meste by bolo metro. Treba si uvedomiť, že teraz až 70 percent dopravy ide po kolesách a iba 30 po koľajniciach! Je logické, že človek radšej sadne do auta, pretože môže zmeniť trasu, keď je pred ním zápcha. Žiaľ, autobus, ak nemá vlastný pruh, tiež uviazne v zápche.

Ako sa môžeme kolónam vyhnúť?

- Treba mať časovú rezervu. Ak napríklad nasneží alebo husto prší a všetci sadnú do áut, treba vyraziť o polhodinu skôr. Šofér, ktorý mešká, je nervózny, ľahko potom dôjde k havárii a vznikne ešte väčší časový sklz. Ani električky nie sú úplne ideálne: ak sa vykoľaja, odstavia trať.