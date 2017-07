FOTO Atraktívna akcia SUPer sezóny: Pozrite sa, čo mohli dať tí, ktorí sa nebáli a prijali výzvu!

Po podobných akciách v Benátkach, Ríme, Paríži, Viedni, či Prahe prišla na rad BRATISLAVA. Jednoducho prepádlovali Bratislavu na SUPe! Ako sa pádlovalo na našej najmohutnejšej rieke?

NA PLNO, až takmer "vypľuli" dušu a porazili všetkých kamošov. NA POHODU, užívali si pohodovú jazdu na SUPe priamo centrom mesta. Začiatočníci mali možnosť plaviť sa v skupine s inštruktorom.

Na SUP nik nepotreboval žiadne špeciálne oblečenie, stačili plavky. Danube SUP Challenge je 4. podujatím stredo-európskej série SUP CUP. Táto séria sa skladá zo 6 pretekov v troch štátoch - Slovensko, Česká republika a Rakúsko.

Po nazbieraní najväčšieho počtu bodov, ten najlepší vyhrá zbrusu nový sup JP Australia RACAIR. Dĺžka preteku: Maraton 18km alebo SUPer jazda mestom 6km. Štartovalo sa z Karloveskej Zátoky, cieľ maratónu bolo Jarovecké rameno. Cieľom jazdy mestom bol Dunajčík, Lido.