FOTO VIDEO Pred turistami sa už nemusíme hanbiť: Náhradná autobusová stanica má proste šmrnc

Náhradná stanica by mala verejnosti slúžiť do dokončenia novej Stanice Nivy, teda do roku 2020. Prinášame vám podrobný manuál všetkého, čo o stanici potrebujete vedieť.

Nachádza sa len pár krokov od tej starej. Doslova oproti. Prejdete cez ulicu Mlynské nivy a nájdete ju na Bottovej ulici v areáli Centra Bottova. V jej blízkosti stoja linky MHD číslo 70, 87, 88, 90, 205 a 210. Prístupová cesta autom vedie z Košickej ulice cez Chalupkovu. Ak ste sa rozhodli použiť bicykel, k dispozícii sú cyklostojany.

Krátke parkovanie zadarmo

Ak nie ste priamo z hlavného mesta a cestovanie hromadnou dopravou je pre vás cudzie, priamo pri stanici sa nachádzajú stanovištia taxíkov. Ak si však taxík zavoláte, bude to lacnejšie. Pred budovou je navyše možné krátke bezplatné parkovanie. Ak však potrebujete parkovať dlhodobo, vopred si naplánujte inú alternatívu.

Príchody a odchody

Prvý autobus z náhradnej stanice vypravia už v nedeľu 1. októbra ráno o 4. hodine. Jeho cieľom bude Viedeň. Celkovo sa na stanici nachádza 34 nástupíšť. Náhradná stanica plne nahradí dopravné kapacity dosluhujúcej stanice.

Niečo proti hladu

Ak ste si pred cestou nestihli kúpiť niečo pod zub, nezúfajte. K dispozícii sú potraviny, predajňa so sušeným ovocím, pekáreň, bistro, kaviareň a reštaurácia.

Toalety a wifi zadarmo

Náhradná stanica poskytuje všetko, čo by mala mať „normálna“ autobusová stanica. Na mieste si môžete nabiť mobilný telefón, počas čakania v oddychovej zóne sa pripojíte na verejnú wifi. Spoj zistíte jednoducho, vďaka modernému infoterminálu.

O príchodoch a odchodoch vás poučí aj informačný systém. Ak si potrebujete odskočiť na kratší či dlhší čas a neviete, čo s batožinou, k dispozícii je aj úschovňa batožín. Cestujúci, ktorí boli zvyknutí na poplatok za toalety, na súčasnej stanici jednoznačne ocenia bezplatné hygienické zariadenia. Nachádza sa v nich aj prebaľovací pult.

Kde kúpite lístky

Cestovné lístky si môžete zakúpiť priamo v pokladniciach vestibulu. Otvorené budú od pondelka do piatka v čase od 6.30 do 18.30 hod. Zaobstarať si tu môžete aj električenku, a to v pokladniciach číslo 1 a 2, ktoré sú označené ako Dopravné karty a PCL na IDS BK. Nakúpite tu aj cestovné lístky pre všetky zóny integrovanej dopravy a vybavíte novú kartu na počkanie. Na karty vydané v Slovak Lines, DPB a ŽSSK si môžete vložiť aj kredit.

Zvieratká nemajú stopku

Či už idete niekoho odprevadiť na autobus, alebo s vaším domácim miláčikom cestujete, môže byť po vašom boku. Mimo reštauračných zariadení je totiž pohyb so psom povolený. Nesmiete však zabudnúť na vôdzku.

Nové obchody

Prišli ste na stanicu príliš skoro? V priestoroch nájdete aj obchod s počítačmi a elektronikou či kľúčovú službu. Samozrejmosťou je novinový stánok aj s denníkom Plus JEDEN DEŇ! Komfort nájdu aj cestujúci vyžadujúci bezbariérový prístup. K dispozícii budete mať aj tri bankomaty rôznych peňažných ústavov.

Autobusová stanica Mlynské Nivy slúžila 34 rokov. Od roku 1983 sa pod ňu podpísal zub času a verejnosť sa za ňu pred turistami hanbila. V roku 2020 by na jej mieste mala vyrásť nová moderná stanica.