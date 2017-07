Je to tu: Ohnivé peklo vypukne v najbližšej chvíli!

Je to tu! Už zajtra majú Slovensko zasiahnuť takmer štyridsaťstupňové horúčavy. Na juhu by mohlo byť 34 až 36 stupňov (na juhovýchode to čakajú v sobotu) a je zaujímavé, že práve v tomto čase namerali v roku 2007 u nás prvé štyridsiatky.