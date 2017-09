Kritizovaný zrekonštruovaný hotel v Bratislave: Majiteľ veľmi svojsky odôvodnil jeho podobu!

Vášnivé reakcie odborníkov, laikov a neustále dohadovanie, kto pochybil. Spoločnosť Sitno Holding Real Estate, ktorá stojí za neslávne známou novou podobou bratislavského hotela Danube, prehovorila. Súčasná fasáda vraj nemôže a ani nikdy nemala vyzerať tak, ako na vizualizáciách, ktoré sú dostupné na internete!

S Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) spoločnosť údajne komunikovala od začiatku. Prvý návrh fasády bol minimalistický, dostali preto podmienku, aby ju rozčlenili a aby vyzerala, že pozostáva z viacerých častí.

„V čase konzultácie na konci minulého roka bolo hotové len zateplenie, šambrány a povrchovú úpravu sme ukončili v tomto roku po konzultácii s KPÚ," uviedla členka predstavenstva Elena Segečová.

Trendy fasáda

Podľa slov Segečovej spoločnosť namiesto zbúrania objektu zvolila rekonštrukciu, takže je vraj prirodzené, že nevyzerá ako na vizualizáciách. „Keďže sme moderný hotel, aj fasáda je trochu provokatívna. Iná, trendy," priblížila.

Zo strany Dunaja je pritom zámerne šedá. Spoločnosť totiž chcela dosiahnuť, aby pri pohľade na Staré mesto vynikli dominanty, akými sú hrad či Dóm Sv. Martina. V lukratívnej časti mesta by vraj fasáda vyvolala emócie s čímkoľvek.

Kto je zodpovedný?

Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Peter Jurkovič zodpovednosť za svojvoľné konanie investora odmieta a zdôrazňuje, že takúto fasádu neodsúhlasili. Hoci hrozí, že rekonštrukcia hotela dostane stopku, Sitno Holding Real Estate si myslí, že splnili všetky podmienky.

„KPÚ BA bude v rámci kolaudačného konania požadovať predložiť také riešenie fasád, ktoré bude v súlade s podmienkou uvedeného záväzného stanoviska. Po jeho predložení bude posúdené v Pamiatkovej komisii KPÚ BA a potom bude vydané vyjadrenie pre konanie stavebného úradu,“ priblížil Jurkovič.

Stavebný úrad Starého mesta však vydá kolaudačné rozhodnutie len v prípade, ak všetky zúčastnené orgány štátnej správy vydajú súhlasné stanoviská. Zodpovednosť za výsledný efekt si však všetci pohadzujú ako horúci zemiak.

Vášnivé reakcie

Verejnosť aj odborníci považujú vzhľad hotela za zbabraný. Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad sa vyjadrila, že na prvotriednom mieste máme architektonickú kvalitu na úrovni štvrtej cenovej skupiny.

Architekt Matúš Vallo zdôraznil, že negatívom je najmä obrovský kontrast s hotelom Devín. „Postavili ho (hotel Devín, pozn aut.) z vysoko kvalitného materiálu. Čiže je desaťročia funkčný. Obávam sa osudu tohto nového omietkového démona. Kedysi to vedeli robiť a my to už nevieme? Som z toho smutný,“ povedal.

Dizajnérka Dana Kleinert, ktorá sa ako aktivistka zapája aj do diania v meste, považuje rekonštrukciu hotela za katastrofu. „Ťažký amaterizmus je vidieť už od zmýšľania investora. Chýba verejná súťaž, vďaka ktorej by sa dalo dopracovať ku kvalitným architektonickým výsledkom,“ povedala a dodala, že v súčasnosti je omietková opacha v centre mesta na smiech najmä pred turistami.

Vtipné komentáre

Facebooková stránka Archwars vyjadrila vo svojom príspevku zo začiatku septembra úprimnú sústrasť všetkým, ktorí sa na tohto „omietkového démona musia pozerať každý deň“. Vtipné komentáre na seba nedali dlho čakať. „Hovoria tomu ,adventný kalendár‘. Zatlačíš a vybehne čokoládka,“ žartoval fanúšik Joey.

U iných však išiel humor do úzadia. „Celý čas som si myslela, že otrasné čierne štvorce sú len dáke ochranné fólie krivo nalepené a že to zmizne, ale bohužiaľ je to ako zlý sen…“ napísala Mariana.

Za rekonštrukciou hotela stojí spoločnosť Sitno Holding, ktorá sa k nemu dostala v roku 2012. Majiteľ skupiny Ľudovít Černák na prestavbe hotela spolupracoval s ruskými investormi. V roku 2015 s nimi založil firmu Omega Investments. Ešte v lete toho roku predstavili plán prestavby. Pôvodným zámerom bolo budovu zbúrať. Nahradiť ju malo polyfunkčné centrum Bratislava River Center. Napokon zostali pri rekonštrukcii. Spoločnosť Sitno Holding sa k výsledku rekonštrukcie pre pluska.sk nevyjadrila.