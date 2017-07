MÓDA Z ULICE: Vkus nemá prázdniny, naša stylistka Sysa Klein si podala aj turistov

Keď sme v cudzom meste, máme pocit, že nás tu nik nepozná a môžeme sa vybrať do ulíc v čomkoľvek. Stylistka Sysa Klein však tvrdí, že móda nemá prázdniny a zamyslieť sa nad tým, čo si dávame na seba a s čím to skombinujeme by sme sa mali každé ráno, bez ohľadu na to, kde sme.