Na začiatku týždňa si dajte POZOR na cestách: Čakajú nás dopravné obmedzenia!

Dôvodom je podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej oprava diaľnice D2 v pravom jazdnom páse vo vonkajšom, teda pomalom jazdnom pruhu, a krajnice.

"Počas obmedzenia vymeníme ložnú a obrusnú vrstvu vozovky," priblížila Michalová. Obmedzenia pre motoristov tak budú od pondelka 2. októbra, ale ich presná hodina sa určí až v súčinnosti s príslušným dopravným inšpektorátom Policajného zboru podľa rannej intenzity dopravy.

Potrvajú do nedele 8. októbra do približne 24.00 h. "Doprava bude presmerovaná do vedľajšieho - rýchleho jazdného pruhu," uviedla Michalová.