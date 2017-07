Primátor Bratislavy prišiel o kus výplaty: Nesrovnalovi poslanci mu poriadne odľahčili peňaženku!

Poslanecký Bratislavský klub, ktorý zníženie platu navrhol, to zdôvodnil nefungujúcou komunikáciou medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom či svojvôľou Nesrovnala v prípade nepodpisovania prijatých uznesení.

Poslanec Ján Hrčka tvrdí, že to, čo robí v súčasnosti primátor, je zneužitie právomoci verejného činiteľa a svojvôľa. Poukázal pritom na viaceré uznesenia mestského zastupiteľstva z júna, ktoré Nesrovnal odmietol podpísať.

"On nepodpísal všetko, čo nebolo s ním odkonzultované, bez ohľadu na to, či to bolo zákonné alebo výhodné pre mesto. On si našiel zámienky. Robí to dlhodobejšie. Zastupiteľstvo sa preto rozhodlo, že je toho už veľa a pokiaľ neprehodnotí svoje správanie, bude mu znížený plat," priblížil Hrčka. Poslanec Ján Budaj uviedol, že Nesrovnal sklamal i nádeje svojich podporovateľov.

Primátor podľa neho opakovane porušuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a vysmieva sa ľudom do očí. Pripomenul aj minuloročnú stratu hárkov petície proti hazardu v Bratislave z magistrátu. "Nesúlad medzi názormi poslancov a primátora treba riešiť vecne, napríklad prelomením veta. Politika sa nerobí na znižovaní platu a nikdy s tým nebudem súhlasiť," skonštatoval poslanec Jozef Uhler, ktorý hlasoval proti zníženiu platu.

Ako tvrdí, jedna vec je nesúlad v názoroch medzi primátorom a poslancami, druhá vec sú reálne výsledky v uliciach Bratislavy. "Primátor ich má, aj napriek tomu, že niektorí poslanci mu plat znížili," podotkol. Nesrovnal dnešné rozhodnutie zastupiteľstva okomentoval tým, že Bratislave sa darí, mení sa k lepšiemu a je tu skupina ľudí, ktorá sa snaží, aby to tak nebolo.

"Lebo potom strácajú možnosti ku konfliktom a sebaprezentácii. Títo ľudia blokujú rozvoj Bratislavy. Mňa ale neodradia a budem pokračovať v tom, čo ľudia považujú za dobré," uviedol s tým, že zníženie platu bude rešpektovať. To, že nepodpísal viaceré uznesenia, vysvetlil tak, že návrhy boli neodkonzultované, nekvalifikované, zle napísané a nerealizovateľné.

Mestské zastupiteľstvo však prelomilo primátorovo veto v prípade nepodpísaných uznesení, ktoré prijalo v júni v rámci rokovania o zmene rozpočtu na tento rok a prerozdelení dosiahnutého prebytku 26 miliónov eur. Poslanci opätovne potvrdili aj uznesenie, v ktorom primátora žiadali, aby im každú žiadosť developera o vydanie štatútu významnej investície predložil na schválenie. Nesrovnal tvrdí, že treba zanalyzovať čo dnes mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo. Právnici budú podľa jeho slov musieť povedať, či sa niečo prelomilo, alebo nie.