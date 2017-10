Skončí lukratívne zariadenie na Šírave? Minister Gajdoš v tom má vraj jasno!

Ak by v zotavovni niekto chcel tráviť voľné dni, od budúceho roka už nepochodí. Zariadenie po Silvestri zatvoria, píše denník Sme na svojom portáli. Väčšina z asi štyridsiatich zamestnancov trojhviezdičkového hotela je podľa informácií Sme už vo výpovednej lehote.

Po decembri by mali zostať len traja - ekonómka, údržbár a kurič. Rekreačné zariadenie slúžilo vždy celoročne, teraz ministerstvo obrany, ktoré za SNS vedie Peter Gajdoš, hovorí o dočasnom znížení stavov na obdobie mimo sezóny.

„V žiadnom prípade nie je pravda, že chceme zariadenie zatvoriť alebo predať. Takéto úvahy odmietame,“ povedala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková. Odchádzajúci zamestnanci aj bývalý minister však hovoria o likvidačnom kroku.

Zariadenie, ktorého oficiálny názov je dnes Hotel Granit Zemplínska šírava, je ziskové. Vlani vytvorilo zisk približne 48-tisíc eur, rok predtým vyše 194-tisíc eur, po prirátaní zisku z predaja časti majetku až takmer 490-tisíc eur.

Prečo sa ministerstvo obrany rozhodlo šetriť práve na tomto zariadení, nie je jasné. Prevádzkuje aj ďalšie tri hotely či zotavovne. Odchádzajúci zamestnanci o šetrení pochybujú. Hovoriť sú ochotní len anonymne, keďže majú zakázané komunikovať s verejnosťou pod hrozbou okamžitej výpovede.

Prišli by tak o odstupné, ktoré považujú za ďalšiu vec, pre ktorú opatrenie nedáva zmysel. Ak sa naplnia sľuby, že hotel pred letom opäť ožije, od apríla či mája by sa mohli rovnakí zamestnanci vrátiť späť do práce, z ktorej ich teraz vyhodili.

Na nelogické opatrenie upozornil ministra listom aj Vlastimil Vyšňovský, člen predstavenstva spoločnosti Horezza, ktorá spravuje všetky rekreačné zariadenia ministerstva obrany. Keďže s dianím okolo hotelov nesúhlasil, funkcie sa neskôr vzdal.

Mimo prevádzky

Za ministra Gajdoša vlani zatvorili aj Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby v Novej Polianke vo Vysokých Tatrách. Vojaci sa tam chodievali preliečiť po návrate zo zahraničných misií. Aj vtedy ministerstvo hovorilo o dočasnom opatrení, ale liečebňa je mimo prevádzky dodnes.

Liečebňu by mali prenajať vojenskej nemocnici v Ružomberku. Capáková povedala, že zariadenie bude poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť aj rekondično-rehabilitačné služby pre profesionálnych vojakov

Bývalý minister obrany Martin Glváč zo Smeru hovorí, že za jeho éry bola snaha zariadenie zachovať. Plán s nemocnicou v Ružomberku nepovažuje za dobrý. Denník Sme pripomína, že vládna strana SNS pred voľbami sľubovala rozvoj kúpeľníctva a cestovného ruchu, ktoré pretlačila aj do programu vlády.

Vedenie akciovej spoločnosti Horezza, ktorá sa o hotely a zotavovne ministerstva stará, podlieha vedúcemu služobného úradu na ministerstve Jánovi Hoľkovi. Je považovaný za človeka šéfa SNS Andreja Danka.

Bývalý minister obrany Martin Glváč zo Smeru hovorí, že o pláne mimo sezóny zatvárať hotel na Šírave nevedel ani to nepovažuje za dobrý nápad.