Šokujúce vyhlásenie kandidáta na bratislavského župana: Ako chce presvedčiť voličov?

V jednom prípade už dokonca pozná aj právoplatný trest. Vlani v marci ho jeden z bratislavských okresných súdov odsúdil pre zločin podvodu. Za tento skutok mu uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienkou na 18 mesiacov, píše PLUS 7 DNÍ. Na Okresnej prokuratúre Bratislava II sú voči nemu vedené tri konania, ani jedno však nie je právoplatne skončená.

V dvoch prípadoch už bola podaná obžaloba. Jedna sa týka zločinu podvodu, druhá neodvedenia dane a poistného. Problémy s políciou mal podľa informácií týždenníka práve pre účty svojich neziskových organizácií - mali by byť dve, Pokojný domov a Nová nádej. Prostredníctvom nich prevádzkoval domovy sociálnych služieb, na ktoré dostal dotácie z Bratislavského kraja aj z ministerstva práce.

„Žiadame o spätné vrátenie lehoty na odvolanie,“ obhajuje sa Kolárik v prípade, za ktorý ho uznali za vinného. Pre PLUS 7 DNÍ navyše pridal šokujúce tvrdenie. V tomto prípade bol vraj agentom polície, ale veci nedopadli tak, ako mali. Ako chce presvedčiť voličov, že ako župan nebude používať nekalé praktiky, z ktorých je podozrivý? „Že sa má teraz vytýčiť hlavné pojednávanie, neznamená, že som spravil podvod, to bolo všetko inak,“ bráni sa. „Že ma niekto vyšetruje, nemôže byť prekážkou (aby kandidoval, pozn. red). Nie je to tak, že som niečo niekomu zobral a ušiel,“ dodáva.