VIDEO FOTO Naše vládne špeciály už takto nikdy neuvidíte! Kto sa v nich mohol odviezť?

Uplynulý víkend navštívilo Letisko M.R. Štefánika v Bratislave vyše 1400 účastníkov, ktorí si prišli počas Dňa otvorených dverí pozrieť rôzne zaujímavosti z letiska. Najzaujímavejšie boli vládne špeciály Letky Ministerstva vnútra, ktoré mohli návštevníci vidieť spolu na jednom letisku úplne naposledy! Tupolevy TU154M boli preto najväčšou atrakciou!

Všetci, ktorým sa nelenilo a prišli na bratislavské letisko, mohli dokonca nastúpiť do jedného, už vyradeného Tupoleva, ktorý už budúci týždeň poputuje do Múzea letectva v Košiciach.

Bežne sa v nich vozili naši politickí a vládni predstavitelia. Naposledy sa vo vládnom "dôchodcovi" viezol v marci 2010 vtedajší pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

V jednom z lietadle, ktoré si mohli pozrieť aj návštevníci letiska počas víkendu, je jeden veľký salón so spálňou a sprchou, tri menšie salóny, konferenčné sedenie a klasické miesta na sedenie. "Jeden z nich, Tupolev TU154M s označením OM-BYR, už sedem rokov odpočíva na bratislavskom letisku," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Druhý, s označením OM-BYO poputuje už v nasledujúcich dňoch do košického múzea. Ďalšie takéto stroje lietajú už len v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, Číne a Severnej Kórey. "Náš Tupolev Tu-154M môže lietať do krajín EÚ, pretože má výnimku v celej Európskej únii," doplnila. Do letky pribudli len nedávno dva nové Flokkery 100. Tie stáli na ploche letiska tiež pekne vedľa seba.

Návštevníci letiska si mohli pozrieť aj letecký simulátor, vo verejnej časti letiskového terminálu uvideli ukážky práce policajných psovodov, ktorí vyhľadávajú výbušniny v batožinách. "Colníci tiež ukázali predmety, ktoré nemožno dovážať zo zahraničia. Ide napríklad o koraly, mušle, zachytená bola na bratislavskom letisku aj slonia noha či mapa potiahnutá kožou zo slonieho ucha!" dodala hovorkyňa.

Letisko návštevníkom predstavilo aj predmety, ktoré si nemôžu so sebou brať na palubu lietadla. „Mnohí naši návštevníci ešte neleteli, takže aj s tým ich treba oboznámiť,“ uzavrela Ševčíková. Mohli si pozrieť aj dravce, ktoré pracujú na dráhe a plašia iné vtáctvo kvôli bezpečnosti lietadiel.